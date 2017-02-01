Личный телефон Гитлера ушёл с молотка за 243 тысячи долларов

Фото: AP

Личный телефон рейхсканцлера и фюрера Германии Адольфа Гитлера был продан на аукционе в США за 243 тысячи долларов. Торги состоялись в минувшее воскресенье, 19 февраля. Об этом, со ссылкой на агентство Франс Пресс, сообщает ТАСС.

По данным аукционного дома Alexander Historical Auctions, стоимость аппарата связи оценивалась в пределах 200-300 тысяч долларов, в то время как стартовая цена на него составляла 100 тысяч.

Телефон Siemens, изготовленный из чёрного бакелита и декорированный свастикой и именем Гитлера, был подарком вермахта любимому начальнику. Им фюрер пользовался последние два года Второй мировой войны. В 1945 году аппарат был найден советскими солдатами в бункере Гитлера и затем передан британскому офицеру Ральфу Рейнеру. Когда тот умер в 1977 году, телефон унаследовал его сын Рейнульф.

Аукционный дом называет этот лот «возможно, самым разрушительным “оружием” всех времён, лишившим жизни миллионы людей по всему миру».

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