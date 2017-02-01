Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы ИА «Амур.инфо». Все права защищены.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20февраля
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 10:59 0

Личный телефон Гитлера ушёл с молотка за 243 тысячи долларов

Личный телефон Гитлера ушёл с молотка за 243 тысячи долларов
Фото: AP

Личный телефон рейхсканцлера и фюрера Германии Адольфа Гитлера был продан на аукционе в США за 243 тысячи долларов. Торги состоялись в минувшее воскресенье, 19 февраля. Об этом, со ссылкой на агентство Франс Пресс, сообщает ТАСС.

По данным аукционного дома Alexander Historical Auctions, стоимость аппарата связи оценивалась в пределах 200-300 тысяч долларов, в то время как стартовая цена на него составляла 100 тысяч.

Телефон Siemens, изготовленный из чёрного бакелита и декорированный свастикой и именем Гитлера, был подарком вермахта любимому начальнику. Им фюрер пользовался последние два года Второй мировой войны. В 1945 году аппарат был найден советскими солдатами в бункере Гитлера и затем передан британскому офицеру Ральфу Рейнеру. Когда тот умер в 1977 году, телефон унаследовал его сын Рейнульф.

Аукционный дом называет этот лот «возможно, самым разрушительным “оружием” всех времён, лишившим жизни миллионы людей по всему миру».

Просмотров всего: 51

#история #торговля

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Попался на взятке в полмиллиона: история Приамурья
Общество 1

Юбилеи дня: Гришковцу – 50, Малежику – 70
Общество 1

Коварные планы из-за речки: история Приамурья
В России и мире

Для продукции Дальнего Востока создадут единый региональный бренд