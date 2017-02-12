Лучшей народной ведущей «Альфа-канала» стала ведущая «Погоды» Юлия Кузнецова

На сайте Амур.инфо завершилось голосование за лучшего народного ведущего. По его итогам определены один победитель и два призера, занявших второе и третье места. Лучшей стала ведущая «Погоды» Юлия Кузнецова. За нее отдано 473 голоса – это 15,8 % от общего числа проголосовавших.

На втором месте ведущая «Альфа-новостей» Ксения Мосейчук. Она отстала от лидера голосования всего на три голоса – за нее проголосовали 470 человек, или 15,7 %.

Третье место у ведущего «Новостей экономики» Дмитрия Пегушина. У него 314 голосов, или 10,5 %.

Всего в голосовании приняли участие 2 998 человек. Один пользователь мог проголосовать за одного народного ведущего.

Во вторник, 21 февраля, в полдень «Альфа-канал» соберет всех народных ведущих на общем чаепитии. На мероприятии наградят призеров конкурса, остальные народные ведущие получат поощрительные призы.

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#конкурсы #СМИ

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