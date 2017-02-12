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20февраля
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Лучшей народной ведущей «Альфа-канала» стала ведущая «Погоды» Юлия Кузнецова

Лучшей народной ведущей «Альфа-канала» стала ведущая «Погоды» Юлия Кузнецова

На сайте Амур.инфо завершилось голосование за лучшего народного ведущего. По его итогам определены один победитель и два призера, занявших второе и третье места. Лучшей стала ведущая «Погоды» Юлия Кузнецова. За нее отдано 473 голоса – это 15,8 % от общего числа проголосовавших.

На втором месте ведущая «Альфа-новостей» Ксения Мосейчук. Она отстала от лидера голосования всего на три голоса – за нее проголосовали 470 человек, или 15,7 %.

Третье место у ведущего «Новостей экономики» Дмитрия Пегушина. У него 314 голосов, или 10,5 %.

Всего в голосовании приняли участие 2 998 человек. Один пользователь мог проголосовать за одного народного ведущего.

Во вторник, 21 февраля, в полдень «Альфа-канал» соберет всех народных ведущих на общем чаепитии. На мероприятии наградят призеров конкурса, остальные народные ведущие получат поощрительные призы.

Просмотров всего: 1312

#конкурсы #СМИ

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Комментарии
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  • Ага!_Щщас!

    Ага!_Щщас!
    1 час назад

    omg, ну мы поздравляем озорные брови с победой! Чаепитие - то, что надо!

  • sdf

    sdf
    1 час назад

    Подкинув VPN, перезагрузив маршрутизатор или использовав Orbot можно было проголосовать пока не надоест. Выглядело не как конкурс народного ведущего, а конкурс самого лучшего попрошайки который ратует чтоб за него проголосовали. Уповаю что эти строки увидят те, кто должен, сделают выводы и примут меры на следующий год. PS: Даю подсказку. Голосовать могут только зарегистрированные пользователи форума. После регистрации нельзя голосовать ни за что в течении месяца. Или просто сделайте привязку к мобильному телефону. PPS: Понятно что суть конкурса в другом, но все же...

  • APSHa

    APSHa
    1 час назад

    Поздравления - победителям! участники - все, как один, молодцы. Альфе - спасибо за этот проект.

  • exStudento

    exStudento
    1 час назад

    уже писал на ветке с голосованием. Амур-инфо, заведите верифицированную голосовалку с подтверждением по номеру телефона. Можно даже подтверждающеее смс сделать платным. Рублей 10. Голосование станет намного объективнее

  • Жирнов Павел

    Жирнов Павел
    42 минуты назад

    От лица Россельхознадзора поздравляю Юлечку Кузнецову с победой в конкурсе! Юля некоторое время работала у нас делопроизводителем и хорошо себя зарекомендовала. Кроме того она очень красивая девушка. Еще раз, наши искренние поздравления! :) :) :)

  • АвтоГАД

    АвтоГАД
    25 минут назад

    exStudento

    уже писал на ветке с голосованием. Амур-инфо, заведите верифицированную голосовалку с подтверждением по номеру телефона. Можно даже подтверждающеее смс сделать платным. Рублей 10. Голосование станет намного объективнее



    Наивный нанайский мальчуган. Все сделано так, #какнадо.

  • АвтоГАД

    АвтоГАД
    23 минуты назад

    Ага!_Щщас!

    omg, ну мы поздравляем озорные брови с победой! Чаепитие - то, что надо!



    Ога... Брови у неё классные)))

  • CKaz

    CKaz
    14 минут назад

    Да понятно, что все ребята, которые прошли в финал, достойные, интересные, умеют говорить и держаться, смогли в короткие сроки записать свои программы, справились с волнением, понравились зрителям и пр. И понятно, что любое голосование грешит субъективностью, и что удивительного, что в нашем маленьком городе мы охотнее голосуем за лично знакомого человека? И давайте не будем портить звёздный час Юле, всё-таки пройти этот проект до конца - это испытание не из слабых. А я, как играющий тренер на Погоде, хочу сказать, что и остальные полуфиналисты - молодцы, и шансы попасть на экран у всех были высокие. Дорогие Юля Полосенко, Илья Козин, Наташа Бровкина, Оля Пророк и Данил Ялаев, я до сих пор не разобралась, кто из вас лучший..)))

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