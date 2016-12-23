Мэра Риги вновь хотят оштрафовать за то, что говорил с русскоязычным населением по-русски

Фото: kasjauns.lv

Центр государственного языка Латвии намерен вновь оштрафовать мэра Риги Нила Ушакова за публичное использование им русского языка, передаёт ТАСС. По словам самого градоначальника, на этот раз претензии у надзорного ведомства вызвало то, что он во время ежегодной акции «День теней» общался со школьниками не на латышском языке.

«Центр государственного языка нашел ещё один повод попытаться меня оштрафовать. Знаете, за что? Рассказываю: за то, что в “День теней” я своим “теням”, которые задавали вопросы на русском языке, на русском же и отвечал», – написал Ушаков на своей странице в социальной сети Facebook.

Мэр Риги также написал, что придётся поспорить – «несмотря на все многочисленные попытки, ЦГЯ не смог меня ещё ни разу оштрафовать».

В Латвии проживают около двух миллионов человек, русскоязычное население составляет примерно 40 %. При этом единственным государственным языком в республике является латышский, а русский считается иностранным.

Пять лет назад правозащитники на общенациональном референдуме попытались добиться предоставления русскому языку статуса второго государственного в Латвии, но большинство граждан не поддержало эту инициативу.

Ранее Центр государственного языка неоднократно предпринимал попытку наказать Ушакова за нарушение закона о языке. В 2015 году ведомство начало проверку в связи с выступлением рижского мэра на русском языке во время праздничных мероприятий у памятника Советским воинам-освободителям 9 мая, однако по её итогам не обнаружило нарушений и не стало налагать штраф.

В 2016 году Центр оштрафовал Ушакова на 140 евро за то, что рижская дума предоставляет информацию горожанам в соцсетях, в частности, на русском языке, однако градоначальнику удалось и в этом случае оспорить решение ведомства.

«День теней» – популярная во всем мире акция карьерного образования, в ходе которой школьники посещают выбранное ими предприятие и в течение дня наблюдают за работой представителей интересующих их профессий.

В этом году эта акция состоялась в Латвии 15 февраля. В ней приняли участие свыше 1,3 тысячи работодателей, которые предложили в общей сложности более 7,8 тысячи вакансий. «Тенями» изъявили желание стать свыше 41 тысячи школьников.

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