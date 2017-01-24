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Юные амурчане стали сильнейшими на дальневосточном первенстве по рукопашному бою

Юные амурчане стали сильнейшими на дальневосточном первенстве по рукопашному бою

В воскресенье, 19 февраля, в Благовещенске завершилось дальневосточное первенство по рукопашному бою, посвященное памяти Героя России Сергея Бондарева. В соревнованиях приняли участие команды из пяти регионов. В итоге первое общекомандное место завоевали амурчане.

Всего в поединках приняли участие более 150 спортсменов в возрасте от 12 до 17 лет. Кроме хозяев, на первенство приехали единоборцы из Хабаровского, Приморского, Камчатского краев и Еврейской автономной области. Соревнования проводились в трех возрастных группах, в каждой – от 10 до 12 весовых категорий.

В итоге большинство наград досталось за хозяевами. Второе командное место завоевали приморцы, третье – гости с Камчатки.

Дальневосточное первенство является отборочным для участия в первенстве России. Именно после них будет сформирована сборная дальневосточная сборная, которая поедет на общероссийские соревнования в Орел 22-26 марта.

«Формально право поехать на российское первенство имеют все победители и призеры дальневосточного первенства, – рассказал президент областной федерации по рукопашному бою Алексей Тучик. – Но при учете всех возрастных и весовых категорий это очень много, понятно, что все поехать будут не в состоянии. В любом случае направят обладателей золотых медалей. Возможно, имеет смысл отправлять серебряных призеров, если в финальных схватках они уступили по минимуму».

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#спорт

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Комментарии
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  • Фанат_BLG

    Фанат_BLG
    3 часа назад

    Молодцы ребята! Всегда приятно, когда твои земляки достигают спортивных успехов! У вас большое будущее!

    Отдельные поздравления тренерскому составу и родителям! Так держать!

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