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Федерация намерена развивать в Амурской области круизный туризм

Федерация намерена развивать в Амурской области круизный туризм
Фото: kruizi-mira.ru

Правительство продлит до 2025 года федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма». При этом отвечающий за разработку программы Ростуризм собирается принципиально изменить подход к отбору достойных господдержки проектов: на нее смогут рассчитывать лишь те, что соответствуют утвержденной тематике региона, сообщает «Коммерсант». В Амурской области предполагается сделать ставку на круизный туризм.

Как рассказали «Ъ» в Ростуризме, в правительстве решили продлить программу «Развитие внутреннего и въездного туризма», которая сначала была рассчитана на 2011-2018 годы. По словам замглавы Ростуризма Николая Королева, к 15 марта агентство намерено разработать основную концепцию новой программе, которая в дальнейшем будет дорабатываться вместе с другими министерствами и ведомствами. Утверждение документа намечено на 2018 год. Ожидается, что новая программа будет действовать с 2019 по 2025 год.

Объем финансирования будущей ФЦП пока не определен, но, по словам Королева, в Ростуризм уже обратились авторы 66 проектов, общий объем инвестиций в которые оценивается в сумму около 100 миллиардов рублей. Поддержка этих проектов предполагает бюджетные субсидии в размере около 30 миллиардов рублей.

При этом в Ростуризме хотят изменить подход в отборе заявок. В программе будут определены приоритетные туристические кластеры, их основное назначение и регионы.

Так, в Амурской области и Хабаровском крае планируют развивать круизный туризм. В Краснодарском крае и Крыму будут специализироваться на пляжном отдыхе, Северный Кавказ — на оздоровительном туризме, в Алтайском крае, Кемеровской области и Хакасии поддержку получат спортивно-оздоровительные объекты.

Полный список кластеров пока в стадии разработки, отмечает Николай Королев. Еще одним важным нововведением он назвал изменение схемы заключения договоров с инвесторами, предусматривающей соглашения не на один, как сейчас, а на три года.

ФЦП «Развитие въездного и внутреннего туризма» на 2011-2018 годы была утверждена постановлением правительства в августе 2011 года. Ее цель — повышение конкурентоспособности внутреннего российского туристического продукта. Изначально заявленный объем инвестиций в рамках ФЦП составлял 332 миллиарда рублей. Из них 96 миллиардов рублей планировалось выделить из федерального бюджета, 25 миллиардов рублей — из региональных, остальные 211 миллиардов должны были вложить сами инвесторы.

Размер выделяемых средств впоследствии не раз сокращался. В последней редакции общий объем программы был урезан более чем в 2,5 раза. По замыслу чиновников, выделенные госсредства должны идти на создание обеспечивающей инфраструктуры и продвижение турпродукта, сами объекты возводятся на деньги инвесторов.

Действующая ФЦП не раз была объектом критики. Счетная палата в конце 2014 года и начале 2016 года заявляла о нарушениях со стороны регионов, которые сводились к срыву сроков реализации объектов и задержкам в расходовании средств. В ноябре 2016 года программу раскритиковал Общероссийский народный фронт: его представители на заседании с участием Владимира Путина указали на то, что план развития кластеров выполнен менее чем наполовину. В том числе была упомянута и заросшая травой набережная Амура в Благовещенске.

После этого Путин поручил Генпрокуратуре и Счетной палате проверить эффективность расходования бюджетных средств в нескольких туристско-рекреационных кластерах, в том числе и кластера «Амур».

В декабре 2016 года глава Ростуризма Олег Сафонов посетил Амурскую область и сказал, что у региона колоссальный туристический потенциал.

Просмотров всего: 840

#туризм

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Комментарии
Показать все (36) Обсудить на форуме
  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    3 часа назад

    Какой нахрен туризм? Работу с достойной оплатой давайте! Центр доит везде.

  • Фанат_BLG

    Фанат_BLG
    3 часа назад



    Так, в Амурской области и Хабаровском крае планируют развивать круизный туризм.



    Отличная новость! Всегда хотел с семьей отправиться в небольшое путешествие!

    Еще хочется, чтобы в региональных санаториях улучшили качество обслуживания и сервис! Потенциал большой! Есть куда развиваться!

  • Однолюб

    Однолюб
    2 часа назад

    Какая часть денег от туризма будет оставаться в Амурской области. Может начнут строить детские сады, создавать рабочие места. Или будет как с космодромом?

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Однолюб

    Какая часть денег от туризма будет оставаться в Амурской области. Может начнут строить детские сады, создавать рабочие места. Или будет как с космодромом?



    Все уплывет в Москву и небольшую подачку кинут в Хабаровск. В г.Зее по поводу льгот в детсады уже на пикет вышли люди. Да и едруны за садик цену лупят впереди России всей. Обирают амурчан по всем фронтам.

  • Фанат_BLG

    Фанат_BLG
    2 часа назад

    Однолюб

    Какая часть денег от туризма будет оставаться в Амурской области. Может начнут строить детские сады, создавать рабочие места. Или будет как с космодромом?



    Я думаю, что деньги будут оставаться у тех, кто хочет зарабатывать! Причем за вычетом налогов и прочих расходов - основная часть! Чтобы это понять не нужно иметь высшее экономическое образование!

    А для области от этого одни плюсы - новые рабочие места, налоговые отчисления, новые возможности для отдыха!

    А детские сады уже строят! Вот недавно в микрахе сдали самый большой детский сад!

  • Фанат_BLG

    Фанат_BLG
    2 часа назад



    В ноябре 2016 года программу раскритиковал Общероссийский народный фронт



    А вот то что за расходованием государственных денег идет народный контроль - это хорошо!

    Надеюсь, это принесет свои поды!

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Такие детсады делали еще при СССР задолго до твоего Синькова. Причем бесплатные подшефные детсады от предприятий области. Предприятия. которые обанкротили твои хозяева дерьмократы.

  • Алекsей

    Алекsей
    2 часа назад

    Все все сюда, здесь много много много вкусного. Короче летим за мной, кто не может летать, пусть быстро бежит.

  • ghbrjkz

    ghbrjkz
    2 часа назад

    Вообще-то для круизного туризма (путешествий по морям и рекам) надо не только кластеры и турпродукты создавать, но и круизные лайнеры...

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    ghbrjkz

    Вообще-то для круизного туризма (путешествий по морям и рекам) надо не только кластеры и турпродукты создавать, но и круизные лайнеры...



    На Сахалине уже купили ржавое корыто, теперь столько же бабла нужно на его капремонт

  • СаняCh

    СаняCh
    1 час назад

    вот сейчас о чем спор? Деньги в область из федерального бюджета пойдут. Кому как, а мне лично интересно чтобы Москва на нас раскошелилась. А если на туризм, то еще лучше

  • Maikl

    Maikl
    1 час назад

    Навигация у нас сколько?? Пять, шесть месяцев?? Кто будет вкладывать деньги в бизнес с сомнительной перспективой, который работает шесть месяцев в году?? Не знаю таких людей.. вообще даже не представляю..опять зароют кучу бабла в некуда.. выкупят у сушкова теплоходы, которые будут стоять...

  • михалыч 2015

    михалыч 2015
    1 час назад

    ...Зея не судоходная река...где круизёрить? туда- сюда напротив Благи?... ну если только на резиновых лодках...)))

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    михалыч 2015

    ...Зея не судоходная река...где круизёрить? туда- сюда напротив Благи?



    Главное бабло местным министрам получить, чего - нибудь придумают. На простых амурчан им пофиг.

    Сколько уже таких проектов липовых было - ни один не осуществился. Ни бабла - ни блага для простых амурчан.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Интересно наблюдать, как троли начинают петь во благо ЛЮБОЙ инициативы.. Круизный туризм был широко развит в ужасном и бесхозяйственном СССР.. тот же Миклуха Маклай регулярно ходил по Амуру.. По Зее ходили теплоходы.. где это всё?.. Просрано. НО! Это могло существовать в том самом союзе, когад тут работала промышленность, у людей был заработок. А сейчас что?.. Как можно развивать туризм не развив экономику региона?.. или что, один завод в Белогорске, + пекарня и ГПЗ в Свободном решили проблему трудоустройства?

  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    1 час назад

    на невельском круиз по амуру до николаевска был. ездил, очень понравилось. если ещё в китайские города заходить, тада ваще круто было бы. пусть попробуют, вдруг попрёт

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Наоборот, местных работяг уже кинули с зарплатой за декабрь в Свободном, фирмочка переименовалась и в феврале местных уволили. Других завезли откуда - то.

  • Исчадье ада

    Исчадье ада
    1 час назад

    Неплохая идея! Область развивается,делаются смелые шаги!

    А народ все недоволен до сих пор.

    Что-то да не нравится...

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Сергей Труш

    Интересно наблюдать, как троли начинают петь во благо ЛЮБОЙ инициативы..



    Аки райские птахи, ну Тут их недавно списком опять выложили, вроде это был vertex. А список всё растёт) и поют то, как под копирку

  • Maikl

    Maikl
    1 час назад

    Альберт Клубникана невельском круиз по амуру до николаевска был. ездил, очень понравилось. если ещё в китайские города заходить, тада ваще круто было бы. пусть попробуют, вдруг попрёт


    А сколько будет стоить этот круиз?? Сомневаюсь что 5-7 тысяч.. думаю около 30 ти.. если не более.. только вот будет кто то за такие деньги ездить?? Я лучше в вьетнам на моря...

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Исчадье ада

    Неплохая идея! Область развивается,делаются смелые шаги! А народ все недоволен до сих пор. Что-то да не нравится...



    Идея смелая и интересная, особенно если путешествовать вверх по Амуру, а не вниз. НО!.. Для того, чтобы путешествовать необходимо иметь свободные деньги, а их сейчас нет. И современные рыночники НИХРЕНА не могут объяснить, например, то, почему повариха в школьной столовой не имеет права иметь квартиру и отправлять детей вверх по амуру в путешествие на круизном теплоходе на пару недель, с пешими прогулками и переходами через, например, Корсаковский кривун, или с выходом на Горящие горы. Зато они активно будут развивать то, на чём можно заработать, но не на конечном результате - туризме на на вложении средств.

    Крайне рекомендую тебе товарищ проадминистраторский бот, изучить пирамиду Маслоу

    твоё Едросовское правительство стащило людей в самую подошву пирамиды

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    58 минут назад

    Maikl

    Альберт Клубника

    на невельском круиз по амуру до николаевска был. ездил, очень понравилось. если ещё в китайские города заходить, тада ваще круто было бы. пусть попробуют, вдруг попрёт



    А сколько будет стоить этот круиз?? Сомневаюсь что 5-7 тысяч.. думаю около 30 ти.. если не более.. только вот будет кто то за такие деньги ездить?? Я лучше в вьетнам на моря...


    Примерно 30 тысяч. Считали уже.

  • Maikl

    Maikl
    57 минут назад

    Исчадье адаНеплохая идея! Область развивается,делаются смелые шаги!

    А народ все недоволен до сих пор.

    Что-то да не нравится...


    Неплохая для кого?? Почему всегда чиновники решают, что и как надо строить, что развивать?? Почему не приедут, не соберут предпринимателей, которые руками работают на месте.. и не спросят, что здесь надо развивать и как... а выходит как, человек даже с трудом представляет, где находится Благовещенск, но знает, что здесь неообходимо развивать..

  • ЛайКа

    ЛайКа
    56 минут назад

    vertex

    Наоборот, местных работяг уже кинули с зарплатой за декабрь в Свободном, фирмочка переименовалась и в феврале местных уволили. Других завезли откуда - то.



    Это про космодром? Опять)) Не могу представить как там воруют?! Масштабы зашкаливают. Видела, как до работников при ремонте Зейской ГЭС денежки не доходили, а тут масштабы по более



  • Maikl

    Maikl
    53 минуты назад

    Сергей Труш
    Maikl

    Альберт Клубника

    на невельском круиз по амуру до николаевска был. ездил, очень понравилось. если ещё в китайские города заходить, тада ваще круто было бы. пусть попробуют, вдруг попрёт



    А сколько будет стоить этот круиз?? Сомневаюсь что 5-7 тысяч.. думаю около 30 ти.. если не более.. только вот будет кто то за такие деньги ездить?? Я лучше в вьетнам на моря...


    Примерно 30 тысяч. Считали уже.


    Ни кто за такие деньги не поедет)) 100% провальная идея.. за такие деньги Тайланд, вьетнам... там гораздо будет комфортней и интересней, поверь))

  • Хмык

    Хмык
    48 минут назад

    По Бурхановке. На подводной лодке. От желающих отбоя не будет.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    37 минут назад

    Maikl

    Сергей Труш

    Maikl

    Альберт Клубника

    на невельском круиз по амуру до николаевска был. ездил, очень понравилось. если ещё в китайские города заходить, тада ваще круто было бы. пусть попробуют, вдруг попрёт



    А сколько будет стоить этот круиз?? Сомневаюсь что 5-7 тысяч.. думаю около 30 ти.. если не более.. только вот будет кто то за такие деньги ездить?? Я лучше в вьетнам на моря...


    Примерно 30 тысяч. Считали уже.



    Ни кто за такие деньги не поедет)) 100% провальная идея.. за такие деньги Тайланд, вьетнам... там гораздо будет комфортней и интересней, поверь))


    Тут сразу несколько ников с вами резко не согласится)) У нас же круче! Хотя сама ездила на МикМаке, лет 16 назад по программе "Знание" (вроде так называлось), заплатили только треть, остальное за нас заплатили власти. Где-то в 9-10 классе провели IQ тесты по школам, потом в ЦЭВе, потом создали профильные группы и детей в течение года бесплатно обучали на базе институтов - химии, психологии, экологии, программированию и проч. В дополнение выбивали со скидкой всякого рода веселье (то на базу, то на МикМаке...)

    До сих пор интересно чья это была задумка?

    А вспомнилось это потому, что даже треть стоимости не каждому позволила поехать (и это мягко говоря)!

  • ЛайКа

    ЛайКа
    36 минут назад

    Хмык

    По Бурхановке. На подводной лодке. От желающих отбоя не будет.



    Уелоу субмарин)))



  • Victrix

    Victrix
    31 минута назад

    Maikl

    за такие деньги Тайланд, вьетнам... там гораздо будет комфортней и интересней....




    Это можно решить. Например, не пускать в тайланд-вьетнам без эры гланасс...





  • Старший в классе

    Старший в классе
    28 минут назад

    Если решили развивать туризм, и на это возможно выделят дополнительные средства это определённо здорово!

    Только такие как Труш и могут подвергать это критике, ведь это единственный способ набрать рейтинги для своей аудитории

  • vertex

    vertex
    28 минут назад

    ЛайКа

    vertex

    Наоборот, местных работяг уже кинули с зарплатой за декабрь в Свободном, фирмочка переименовалась и в феврале местных уволили. Других завезли откуда - то.



    Это про космодром? Опять)) Не могу представить как там воруют?! Масштабы зашкаливают. Видела, как до работников при ремонте Зейской ГЭС денежки не доходили, а тут масштабы по более



    Завод строящийся в Свободном.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    21 минута назад

    vertex

    ЛайКа

    vertex

    Наоборот, местных работяг уже кинули с зарплатой за декабрь в Свободном, фирмочка переименовалась и в феврале местных уволили. Других завезли откуда - то.



    Это про космодром? Опять)) Не могу представить как там воруют?! Масштабы зашкаливают. Видела, как до работников при ремонте Зейской ГЭС денежки не доходили, а тут масштабы по более



    Завод строящийся в Свободном.



    А, это газовый который)) Ещё одна стройка века)) Прямо жду шквала скандалов. Работа идёт, результат виден))



  • ЛайКа

    ЛайКа
    20 минут назад

    Старший в классе

    Если решили развивать туризм, и на это возможно выделят дополнительные средства это определённо здорово! Только такие как Труш и могут подвергать это критике, ведь это единственный способ набрать рейтинги для своей аудитории



    Я не Труш! Идея утопична. Ибо дорого! Дорого для туристов = нет туристов)) Это истина!

    Но плыть через Хинган незабываемо

  • Исчадье ада

    Исчадье ада
    17 минут назад

    Сергей Труш
    Исчадье ада

    Неплохая идея! Область развивается,делаются смелые шаги! А народ все недоволен до сих пор. Что-то да не нравится...



    Идея смелая и интересная, особенно если путешествовать вверх по Амуру, а не вниз. НО!.. Для того, чтобы путешествовать необходимо иметь свободные деньги, а их сейчас нет. И современные рыночники НИХРЕНА не могут объяснить, например, то, почему повариха в школьной столовой не имеет права иметь квартиру и отправлять детей вверх по амуру в путешествие на круизном теплоходе на пару недель, с пешими прогулками и переходами через, например, Корсаковский кривун, или с выходом на Горящие горы. Зато они активно будут развивать то, на чём можно заработать, но не на конечном результате - туризме на на вложении средств.

    Крайне рекомендую тебе товарищ проадминистраторский бот, изучить пирамиду Маслоу

    твоё Едросовское правительство стащило людей в самую подошву пирамиды



    Откуда такие смелые заявления по поводу моей принадлежности к данному социальному слою? По крайней мере-это необоснованно. Нашлась идеи и найдутся условия.

    У пессемиста стакан наполовину пуст,у оптимиста-наполовину полон. Каждый выбирает то,что ему ближе.

  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    6 минут назад

    Maikl

    Сергей Труш

    Maikl

    Альберт Клубника

    на невельском круиз по амуру до николаевска был. ездил, очень понравилось. если ещё в китайские города заходить, тада ваще круто было бы. пусть попробуют, вдруг попрёт



    А сколько будет стоить этот круиз?? Сомневаюсь что 5-7 тысяч.. думаю около 30 ти.. если не более.. только вот будет кто то за такие деньги ездить?? Я лучше в вьетнам на моря...


    Примерно 30 тысяч. Считали уже.



    Ни кто за такие деньги не поедет)) 100% провальная идея.. за такие деньги Тайланд, вьетнам... там гораздо будет комфортней и интересней, поверь))


    если нормально организовать, с экскурсиями и с заходами ещё в китай, прорекламировать грамотно, с запада народ может даже приедет. там очень красиво, горы, ущелья. на западе много речных круизов по Волге, Москве. рентабельно всё. а тайланд надоел, мне там не особо понравилось.

  • Maikl

    Maikl
    28 секунд назад

    Альберт Клубника
    Maikl

    Сергей Труш

    Maikl

    Альберт Клубника

    на невельском круиз по амуру до николаевска был. ездил, очень понравилось. если ещё в китайские города заходить, тада ваще круто было бы. пусть попробуют, вдруг попрёт



    А сколько будет стоить этот круиз?? Сомневаюсь что 5-7 тысяч.. думаю около 30 ти.. если не более.. только вот будет кто то за такие деньги ездить?? Я лучше в вьетнам на моря...


    Примерно 30 тысяч. Считали уже.



    Ни кто за такие деньги не поедет)) 100% провальная идея.. за такие деньги Тайланд, вьетнам... там гораздо будет комфортней и интересней, поверь))


    если нормально организовать, с экскурсиями и с заходами ещё в китай, прорекламировать грамотно, с запада народ может даже приедет. там очень красиво, горы, ущелья. на западе много речных круизов по Волге, Москве. рентабельно всё. а тайланд надоел, мне там не особо понравилось.


    В какой китай заходами?? Это специально строить таможенные посты и пограничные?? Вы о чем.. стоимость в 5 -7 тысяч, еще, да, более 30.. это слишком.. а многим нравится и тайланд, и вьетнам.. и через ХБ за 15 можно в южную корею улететь.. там уж точно интересней и позновательней будет..

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