Федерация намерена развивать в Амурской области круизный туризм

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Правительство продлит до 2025 года федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма». При этом отвечающий за разработку программы Ростуризм собирается принципиально изменить подход к отбору достойных господдержки проектов: на нее смогут рассчитывать лишь те, что соответствуют утвержденной тематике региона, сообщает «Коммерсант». В Амурской области предполагается сделать ставку на круизный туризм.

Как рассказали «Ъ» в Ростуризме, в правительстве решили продлить программу «Развитие внутреннего и въездного туризма», которая сначала была рассчитана на 2011-2018 годы. По словам замглавы Ростуризма Николая Королева, к 15 марта агентство намерено разработать основную концепцию новой программе, которая в дальнейшем будет дорабатываться вместе с другими министерствами и ведомствами. Утверждение документа намечено на 2018 год. Ожидается, что новая программа будет действовать с 2019 по 2025 год.

Объем финансирования будущей ФЦП пока не определен, но, по словам Королева, в Ростуризм уже обратились авторы 66 проектов, общий объем инвестиций в которые оценивается в сумму около 100 миллиардов рублей. Поддержка этих проектов предполагает бюджетные субсидии в размере около 30 миллиардов рублей.

При этом в Ростуризме хотят изменить подход в отборе заявок. В программе будут определены приоритетные туристические кластеры, их основное назначение и регионы.

Так, в Амурской области и Хабаровском крае планируют развивать круизный туризм. В Краснодарском крае и Крыму будут специализироваться на пляжном отдыхе, Северный Кавказ — на оздоровительном туризме, в Алтайском крае, Кемеровской области и Хакасии поддержку получат спортивно-оздоровительные объекты.

Полный список кластеров пока в стадии разработки, отмечает Николай Королев. Еще одним важным нововведением он назвал изменение схемы заключения договоров с инвесторами, предусматривающей соглашения не на один, как сейчас, а на три года.

ФЦП «Развитие въездного и внутреннего туризма» на 2011-2018 годы была утверждена постановлением правительства в августе 2011 года. Ее цель — повышение конкурентоспособности внутреннего российского туристического продукта. Изначально заявленный объем инвестиций в рамках ФЦП составлял 332 миллиарда рублей. Из них 96 миллиардов рублей планировалось выделить из федерального бюджета, 25 миллиардов рублей — из региональных, остальные 211 миллиардов должны были вложить сами инвесторы.

Размер выделяемых средств впоследствии не раз сокращался. В последней редакции общий объем программы был урезан более чем в 2,5 раза. По замыслу чиновников, выделенные госсредства должны идти на создание обеспечивающей инфраструктуры и продвижение турпродукта, сами объекты возводятся на деньги инвесторов.

Действующая ФЦП не раз была объектом критики. Счетная палата в конце 2014 года и начале 2016 года заявляла о нарушениях со стороны регионов, которые сводились к срыву сроков реализации объектов и задержкам в расходовании средств. В ноябре 2016 года программу раскритиковал Общероссийский народный фронт: его представители на заседании с участием Владимира Путина указали на то, что план развития кластеров выполнен менее чем наполовину. В том числе была упомянута и заросшая травой набережная Амура в Благовещенске.

После этого Путин поручил Генпрокуратуре и Счетной палате проверить эффективность расходования бюджетных средств в нескольких туристско-рекреационных кластерах, в том числе и кластера «Амур».

В декабре 2016 года глава Ростуризма Олег Сафонов посетил Амурскую область и сказал, что у региона колоссальный туристический потенциал.

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