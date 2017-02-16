NYT рассказал о плане снятия санкций с России и передаче ей Крыма в аренду на 50 лет

Фото: rus.rt.com

Предложения по выравниваю отношений между Киевом и Москвой, а также по снятию санкций с России были переданы в начале этого месяца в офис Майкла Флинна, занимавшего в тот момент должность помощника президента США Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности. Об этом пишет издание New York Times, передаёт РИА Новости.

Соответствующие предложения были представлены в офис Флинна за неделю до его отставки. По данным американского издания, план мирного урегулирования, касающийся России и Украины, был передан юристом Трампа Майклом Коэном и партнёром миллиардера по бизнесу Феликсом Сэтером. Сам документ подготовил украинский депутат Андрей Артеменко.

Как пишет NYT, Артеменко считает, что Трамп может поддержать план о мире на Украине. Среди пунктов этого плана – «вывод российских сил из восточной части Украины», а также проведение референдума на Украине о возможности передачи Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет.

Содержание предложений не сводится лишь к упомянутым пунктам. По словам Артеменко, у него имеются доказательства причастности президента Украины Петра Порошенко к коррупции (в том числе названия конкретных компаний, данные о безналичных переводах средств), которые могут привести к его отставке.

Украинский депутат, как отмечает New York Times, также заявил, что его предложения получили поддержку со стороны высокопоставленных помощников президента России Владимира Путина.

Флинн ушел в отставку 14 февраля из-за скандала вокруг его разговора с российским послом в США Сергеем Кисляком.

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