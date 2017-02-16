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20февраля
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Минус 8-13 градусов за окном: прогноз погоды в Амурской области на 20 февраля

Минус 8-13 градусов за окном: прогноз погоды в Амурской области на 20 февраля
Фото: instagram

В Амурской области 20 февраля установится переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, местами ускоряясь до 11-13 метров в секунду. Температура остановится на отметке минус 8-13 градусов, по крайним северным районам термометры покажут 15-20 градусов ниже нуля.

В Благовещенске в 6 часов утра был 21 градус мороза, дул северо-западный ветер со скоростью 4-5 метров в секунду. В течение дня в городе ожидается небольшая облачность, ветер разгонится до 6-11 метров в секунду. Осадков синоптики не прогнозируют. Температура опустится до минус 8-10 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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