Скончалась исполнительница главной роли в комедии «Девушка без адреса»

Фото: 7days.ru

Народная артистка России Светлана Карпинская, исполнившая главную роль в комедии Эльдара Рязанова «Девушка без адреса», скончалась на 80-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Более полувека Светлана Алексеевна проработала в ленинградском/петербургском Театре Комедии, начиная карьеру в спектаклях режиссёра Николая Акимова, имя которого теперь носит театр.

Катю Иванову в «Девушке без адреса» (1957) Карпинская сыграла, будучи студенткой филологического факультета Ленинградского университета. После этого она решила оставить университет и пойти в актрисы. Её приняли сразу на второй курс Ленинградского государственного института театра, музыки и кино. Педагог Борис Зон встретил её словами: «Карпиночка, вас ничему не надо учить. Вы – интуит с душой мимозовой».

На сцене ставшего родным Театра Комедии Карпинская сыграла десятки самых разных ролей, начав с принцессы в пьесе «Тень» Евгения Шварца и Николая Акимова. Актриса работала с такими мэтрами, как Пётр Фоменко, Роман Виктюк и другими маститыми режиссёрами. Кроме того, Карпинская снялась в более чем 20 фильмах.

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