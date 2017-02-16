Россиян ждет трехдневная рабочая неделя

Фото: kialim.ru

Наступившая рабочая неделя будет короткой. Россиянам предстоит работать всего три дня – с понедельника по среду, с 20 по 22 февраля. Остальные дни – с 23 по 26 февраля – будут выходными.

23февраля страна отдыхает, так как отпразднует День защитника Отечества. 24 февраля будет выходным благодаря новогодним каникулам – выходной 1 января 2017 года перенесли на пятницу, 24 февраля, 2017 года. Затем следуют обычные выходные дни – суббота и воскресенье, 25 и 26 февраля.

Просмотров всего: 606

#отдых #праздники

распечатать