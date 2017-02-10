Чаще всего опаздывают на работу рекламщики, маркетологи, компьютерщики и журналисты: обзор прессы

Фото: restbee.ru

Об автомифах; о средствах на фундаментальную науку и затратах на содержание Госдумы; об открытии в Челябинске, впервые за долгое время, вытрезвителя – о чем пишет пресса, рассказывает обозреватель Амур.инфо и ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

Раскрыв газету «Совершенно секретно», обозреватель надеялся выведать тайны спецслужбы, охранявшей Н. С. Хрущева (надо сказать, там было что скрывать, например, то, что Н. С. не признавал никаких плавок и купался сугубо в длинных «семейных» трусах, а за границей самим охранникам приходилось стирать его кальсоны, чтобы не позориться перед иностранцами). Или хотел углубиться во внутренние тайны раскола нашей церкви, последовавшей за реформами Никона – этому посвящен целый разворот. Но…

Но натолкнулся на материал об автомобильных мифах и решил, что авторадиослушателям больше подойдет эта тема.

Также в номере

Так вот о мифах. Павел Андреевич, признаться, все время считал, что машину – особенно в наши морозы – надо обязательно прогревать перед началом движения. Думал, также считаете и читатели. По большей части именно потому и сигналку установили, чтобы из окна – вжик! – и пусть себе греется! А на самом деле (так пишут в газете, не сам же он сочиняет!) можно и не греть, железке – по фиг! Разве что нижняя часть спины будет некоторое время испытывать дискомфорт…

Или еще здесь говорится о том, что раньше автомобили были крепче и надежнее современных… Ерунда!– заявляет эксперт и приводит аргументы в защиту того, что это не так. Но, правда, сравнивает советские «Москвич» и «Волгу» с современными иномарками, но это уже не так важно.

В общем, хоть «Совершенно секретно» и не автомобильная газета, но автолюбителям найдется, что почитать.

Напишут же такое

Что интересно, об устоявшихся мифах пишут и в журнале «Огонек». Из десятка Павел Андреевич выбрал один – о полезности циркониевого браслета. Эта панацея от всех болезней (правда, кроме тех, что приобретаются в результате любви), известна еще с 80-х годов. Но только сейчас вдруг выяснили, что ни от чего он не лечит. Впрочем, и вреда не приносит.

И намотав на ус информацию о бесполезных «прибамбасах», читателям стоит изучить исследования о том, что 31 % россиян опаздывают на работу как минимум раз в неделю. И если говорить о минимуме, то в сталинское время за это как минимум просто с работы выгоняли.

Чаще всего опаздывают рекламщики, маркетологи, компьютерщики и журналисты.

Полный абзац

Далее «Мир новостей», из которого можно узнать, что в России на фундаментальную науку тратится средств в 80 раз меньше, чем в Китае и США. С 2017 по 2019 год планировалось потратить на приоритетные разработки 88 миллиардов рублей, но потом решили на треть эти затраты урезать. Зато увеличены средства на содержание Госдумы. Только в этом году на слуг народа уйдет свыше 10 миллиардов рублей. И половина этой суммы – на зарплату.

Рядом статья о том, что наша страна все быстрее вымирает. Этому, понятно, есть причины, они в статье указаны, но суть от этого не изменяется: мы стали все быстрее вымирать!

И чтобы читатели перестали печалиться, Павел Савинкин решил поискать что-нибудь более оптимистичное.

На посошок

Еженедельник «Моя семья» просто дышит оптимизмом. На его страницах автор обзора нашел заметку о том, что в Челябинске впервые за много лет заработал вытрезвитель. Здесь созданы максимально комфортные условия: теплые помещения, тапочки, индивидуальные ящики для одежды, предупредительный персонал… Холодильник, правда, без пива. Первым посетителем стал приемщик металла по имени Егор, выпивший (по его словам) три бутылки водки (в чем нет сомнений, поскольку алкотестер, в который он дунул, вышел из строя).

Персонал учреждения Егор удивил тем, что самостоятельно разделся и аккуратно уложил одежду, хотя лыка не вязал. Хорошая штука – автопилот.

Просмотров всего: 284

#СМИ

распечатать