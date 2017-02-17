50 лет назад родился лидер группы Nirvana Курт Кобейн

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Полвека назад родился рок-музыкант, лидер группы Nirvana Курт Кобейн. В начале 1990-х группа имела феноменальный успех, музыкантам удалось продать миллионы альбомов. Их песня Smells Like Teen Spirit стала настоящим гимном в 1991 году, долгое время продержавшись на вершине хит-парадов.

Песня также помогла грандж-року повысить свои позиции относительно поп-музыки Майкла Джексона. Можно сказать, что после этого Сиэтл, находящийся неподалеку от города Абердин (где родился Кобейн), был нанесён на музыкальную карту Америки. Затем были выпущены такие альбомы, как Bleach, Nevermind, In Utero. Некоторое время «Нирвана» была самой «горячей» группой в мире. Однако слава доставляла Курту неудобства, была его искусителем.

В 1992 году Кобейн женился на актрисе Кортни Лав. В том же году у них родилась дочь Фрэнсис Бин. Вскоре в жизни Кобейна возникла проблема с наркотиками. Несмотря на успешную карьеру и славу, музыкант покончил с собой 5 апреля 1994 года, выстрелив себе в голову. Некоторые поклонники певца продолжают верить, что его убили. Однако возле тела Курта была найдена предсмертная записка. Следователь по убийству установил, что певец застрелился сам.

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С сегодняшнего дня народ начинает широко отмечать Масленицу – древний славянский праздник с многочисленными обычаями, через века дошедший до наших дней. В 2017 году Масленица отмечается с 20 по 26 февраля. Главными атрибутами праздника традиционно были чучело Масленицы, забавы, катание на санях, гулянья и, конечно же, блины – круглые, румяные, горячие, раньше они имели ритуальное значение, поскольку являли собой символ солнца, которое все ярче разгоралось, удлиняя дни.

В понедельник – встреча Масленицы, во вторник – заигрыши. На лакомки, то есть, в среду масленичной недели, тёщи приглашали на блины зятьев с жёнами. Особенно этот обычай соблюдался в отношении молодых, недавно поженившихся. Наверняка отсюда и пошло выражение «к тёще на блины». В широкий четверг происходили самые людные санные катания. В пятницу – тёщины вечерки: зятья звали тёщ на угощение. Суббота отводилась золовкиным посиделкам. Воскресенье называлось «прощёным». В этот день все навещали родственников, друзей и знакомых, обменивались поцелуями, поклонами и просили прощения друг у друга, если обидели словами или поступками. А также в последний день масленичной недели обязательно проводился ритуал проводов Масленицы с обязательным сожжением чучела Масленицы.

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20 февраля – Всемирный день социальной справедливости. Он был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 2007 году и отмечается с 2009 года. В резолюции ООН признана необходимость дальнейшего наращивания усилий международного сообщества в области искоренения нищеты, обеспечения полной занятости, достойной работы, равноправия мужчин и женщин, социального благосостояния и социальной справедливости для всех. Впервые учредить Всемирный день социальной справедливости предложил президент Киргизии Курманбек Бакиев. В дальнейшем с этим предложением глава МИД Киргизии Эднан Карабаев выступил в общей дискуссии на 62-й сессии Генассамблеи Организации объединённых наций.

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165 лет назад родился Николай Гарин-Михайловский, русский инженер, писатель и путешественник. В своё время он принимал участие в постройке Транссибирской железнодорожной магистрали. Группа, которой руководил Гарин-Михайловский, выбирала путь для прокладки магистрали (а именно – железнодорожного моста). Было принято решение строить поблизости современного Новосибирска, а район поблизости Томска не утвердили.

Первые произведения в биографии Гарина-Михайловского были опубликованы в 1892 году. Произведение «Детство Тёмы» имело большой успех, и автор создал позже продолжение – ещё три части: «Гимназисты», «Студенты», «Инженеры». Кроме того, Гарин-Михайловский публиковал свои инженерские размышления о строительстве железных дорог в газетах. Свои впечатления от времени, проведенного в деревне, писатель изложил в произведениях «Деревенские панорамы», «Несколько лет в деревне», «Очерки провинциальной жизни». Писатель много путешествовал по Дальнему Востоку, после чего появились его описания «По Корее, Маньчжурии и Ляодунскому полуострову».

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