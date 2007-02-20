Попался на взятке в полмиллиона: история Приамурья

20 февраля 2007 года в Тынде за получение взятки с поличным задержали заместителя директора красноярского ОАО «Стройтрансгаз». Он требовал у генерального директора ООО «Глобус» полмиллиона рублей, а взамен обещал предоставить обществу объем работ на строительстве нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан. После передачи меченых купюр заместитель директора красноярской компании был задержан. Деньги у него изъяли.

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20 февраля 1919 года в Благовещенске завершилось второе Амурское областное земское собрание. За десять дней работы его участники заслушали отчёт областной земской управы, рассмотрели вопрос о политическом положении в области, наметили меры улучшения хозяйственного положения и школьного дела. В последний день был избран новый состав областной земской управы.

В селе Маркучи 20 февраля состоялось расширенное заседание штаба 1-го района с участием представителей крестьянских революционных организаций. Объявлена мобилизация мужчин в возрасте 18-45 лет, разработан план формирования отрядов. Восстание было намечено на 23 февраля.

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В 1920 году в этот день прошёл VI съезд Советов Зейского района, на котором избрали новый состав исполкома, председателем стал Г. П. Боровинский. В Благовещенске был создан областной военный комиссариат. Председателем избран С. М. Серышев. Амурский облисполком принял решение о ликвидации земства и передаче отделов, выполняющих хозяйственные функции в ведение областного совнархоза.

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20 февраля 1939 года в Свободном собрались стахановцы Кумарского, Мазановского, Кухтеринского леспромхозов и Нововоскресеновского мехпункта.

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1973 год. В областном центре Приамурья открылась выставка технического творчества учащихся 11 средних специальных учебных заведений региона. Она проводилась в Доме молодёжи и была посвящена 50-летию образования СССР. На суд зрителей было представлено более 400 работ. Наиболее интересные экспонаты выставили политехнический, коммунально-строительный, Амурский строительный техникумы и речное училище.

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В этот день в 1981 году на станции Усть-Нюкжа прошёл митинг, посвящённый укладке «серебряного» звена магистрали. Рабочее движение поездов от станции Тында до станции Усть-Нюкжа открыто.

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20 февраля 1988 года состоялась учредительная конференция по созданию Амурского областного отделения Советского детского фонда имени Ленина.

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20 февраля 2004 года у губернатора Леонида Короткова официально появился первый заместитель. Им стал Сергей Максимов – геолог по образованию, работал в АмурКНИИ, преподавал в Благовещенском политехническом институте, потом занялся нефтяным бизнесом, возглавлял компанию «Амурнефтепродукт». Эта новость была примечательна тем, что на должность своего первого зама губернатор не мог подобрать человека три года.

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В 2009 году 20 февраля в Благовещенске начал работу первый в Амурской области центр искусственного оплодотворения и лечения бесплодия.

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2013 год. Заброшенный памятник архитектуры в центре Благовещенска обрёл нового хозяина. В доме по улице Ленина напротив областной филармонии расположился штаб православного братства имени Александра Невского. Этой общественной организации здание передано в безвозмездное пользование на 25 лет. До революции здание принадлежало купчихе Бабинцевой. Пол внутри помещения, вероятно, сохранился ещё с тех времён. После 1917 года дом национализировали, здесь располагался обком ВКП(б) и редакция газеты «Коммунист». Затем – детский дом, рабоче-крестьянская инспекция и горздрав.

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Эвенкийский детский сад в селе Ивановское Селемджинского района закрывать не будут, и все сотрудники сохранят свои рабочие места. Об этом 20 февраля 2015 года сообщило правительство Амурской области. Вопрос о реорганизации детского сада снят с повестки дня.

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#жизнь #история

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