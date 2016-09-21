Стоматологи рассказали о хитростях скидок на имплантацию зубов

Когда речь идет об имплантации зубов – услуге серьёзной и недешёвой – совершенно естественно желание пациента понять, что он в итоге получит, сколько заплатит и какие гарантии даст на работу клиника. Однако не всегда то, что он понял из рекламы или первоначального разговора с доктором, совпадает с реальностью.

О наиболее распространенных заблуждениях, которые дорого обходятся пациентам, и том, как их избежать, мы поговорили с Михаилом Тодером, хирургом-имплантологом, главным врачом Международного центра имплантологии iDent, который одним из первых в России начал выполнять имплантацию по протоколу немедленной нагрузки, более известную как «зубы за один день», после 20-летней практики в Израиле.

Правда о скидках

– Новый год только наступил, а стоматологические клиники уже обещают скидки и акции. У вас тоже наступил сезон распродаж?

– Скидки в медицине – это в каком-то смысле девальвация профессии врача. У нас их не бывает – это наша принципиальная позиция. Клиника – не торговая лавка, а врач – не коммерсант. Как главный врач и соучредитель клиники я с полной ответственностью говорю: скидок просто так не бывает. Скидки чаще всего даются за счет чего-то. Либо сразу устанавливается высокая цена, чтобы потом сделать «скидку» (по сути, ту цену, которая устроит клинику). Либо скидка делается за счет ухудшения качества услуги (более дешевые материалы). Либо можно не полностью донести информацию до пациента, сказать: вот тебе скидка, а затем предложить услугу, которая якобы неотъемлемо связана с тем, что ему сделали. Либо клиника делает скидку за счет своего заработка – но это бывает крайне редко и вызывает логичный вопрос: зачем? Чтобы не иметь возможность достойно оплачивать работу своих специалистов? Или не иметь возможность отправить докторов на обучение? Или чтобы не иметь возможность обновлять оборудование, приобретать качественные материалы?

Самое простое, на чём ловят пациента, – говорят ему, что имплантат стоит столько-то рублей. Обычно это совсем небольшая сумма, например, 8 000 рублей. Пациент мысленно умножает эту цифру на количество отсутствующих зубов и думает, что во столько ему и обойдется имплантация. А позже может выясниться, что кроме имплантата надо заплатить за операцию, слепки, коронки, анестезию и прочие сопутствующие работы и материалы, которые стоят намного дороже, чем сам имплантат. Конечная стоимость в результате сильно отличается от той, на которую рассчитывал пациент. Для нас такой подход неприемлем, мы называем пациенту окончательную стоимость имплантации и прописываем её в договоре. И он может быть на 100 % уверен, что в дальнейшем она не увеличится.

Мы не торгуем имплантатами. Мы предлагаем нашим пациентам конкретный результат и называем честную гарантированную стоимость.

Результат с гарантией

– О каком результате идет речь?

– Если говорить об имплантации по протоколу немедленной нагрузки, которая выполняется при отсутствии двух и более рядом стоящих зубов, то она, как правило, занимает один день (иногда два-три дня) – за один день можно поставить зубы и в этот же день начать ими пользоваться. Она способна помочь даже тем, у кого атрофирована челюстная кость или недостаточный объём костной ткани, и тем, кто хотел бы вернуть улыбку без костной пластики. Благодаря этой услуге все больше сложных пациентов могут вернуться к полноценной жизни и все меньше считаются безнадёжными.

Мы даем гарантию на имплантацию – на имплантаты вместе с работой – 3 года. Один год – на конструкцию и три года – на имплантаты. Если за это время с имплантатом что-то произошло, то и имплантат, и операция, со всеми сопутствующими манипуляциями, обойдутся пациенту совершенно бесплатно. Гарантию мы прописываем в договоре.

Международный центр имплантологии, клиника iDent:



г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 11/3



тел. 8 (383) 207-55-77



e-mail: 2075577@ident-implant.ru



www.ident-implant.ru

Лицензия выдана ООО МЦИ «Ай-Дент» №ЛО-54-01-003971 от 12 июля 2016 г.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

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