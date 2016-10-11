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19февраля
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Автохам в Благовещенске перегородил дорогу к подъезду

Автохам в Благовещенске перегородил дорогу к подъезду

В редакцию Амур.инфо обратилась жительница Благовещенска, проживающая по адресу: улица Ленина, 74. Женщина прислала фото, на котором видно, что автомобиль припаркован очень близко к входной двери в подъезд. По словам благовещенки, водитель второй день так паркует машину.

«Даже если что-то надо выгрузить, неужели нельзя на два метра дальше поставить машину? Во дворе полно свободных мест! Я вот приехала домой. У меня ребенок маленький и полные сумки. Одной рукой ребенка держу, в другой – пакеты. Как пройти к подъезду? А с коляской вообще не подойдешь», – возмущается горожанка.

Согласно статье 12.19 КоАП, нарушение правил остановки или стоянки транспортного средства на тротуаре наказывается штрафом в размере одной тысячи рублей.

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#автохам

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