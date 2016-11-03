В Благовещенске впервые прошли соревнования по зимнему дрифту

На Чигиринском водохранилище впервые прошел одноэтапный чемпионат Благовещенска по дрифту на льду Ice Matsuri. На соревнования съехались более 20 участников из Благовещенска и Свободного. Пилотам предстояло проехать ледовую трассу в управляемом заносе. На чемпионате было много зрителей. Однако, по словам организаторов, после мероприятия участников ждали сотрудники Госавтоинпекции.

«Мероприятие официальное, дежурила скорая помощь. Соревнования прошли без серьезных эксцессов, все водители показали высокий уровень пилотирования. Мы не особо его рекламировали, но на удивление собралось много зрителей», – рассказал Амур.инфо исполнительный директор Амурского отделения Российской автомобильной федерации Алексей Шматок.

Задача пилотов – разогнать на ледовой трассе автомобиль и поставить его в занос. Жюри оценивало, насколько участник профессионально справляется с заносом. Чемпионат проводился в двух классах – «Стандарт» (обычные авто с обычной резиной) и «Спорт» (авто с шипованной резиной).

«Однако неприятно было то, что после соревнований на выезде с трассы наших участников ждали экипажи ГИБДД. Инспекторы останавливали автомобили и проверяли водителей, придирались ко всему», – продолжил Алексей Шматок.

По словам Алексея, власти региона всячески поддерживают развитие технических видов спорта, помогают проводить соревнования в специально отведенных местах.

«Понимаете, мы тоже хотим, чтобы на улицах Благовещенска не было сумасшедших гонщиков. Мы хотим, чтобы официальный автоспорт развивался, хотим проводить официальные соревнования в специально отведенных местах, однако со стороны Госавтоинспекции видим, к сожалению, только воспрепятствование этому», – добавил Алексей.

Организаторы отмечают, что эти соревнования были пробными. На следующий год они планируют провести три этапа чемпионата по зимнему дрифту.

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