В Китае на вокзале появился первый робот-полицейский

Фото: соцсети

Робот-патрульный появился на вокзале китайской провинции Хэнань. Он стал первым в своем роде роботом для несения патрульной службы на вокзалах КНР.

Как сообщает China News Service, робот ведет патрулирование и наблюдение в зале ожидания на вокзале для скоростных поездов города Чжэнчжоу.

Робот без помощи человека может сканировать и распознавать лица пассажиров. Помимо этого, он может дать ответы на некоторые вопросы пассажиров или предупредить о пожаре.

Первая неделя работы робота-полицейского станет тестовой. В случае успеха он выйдет на постоянное ночное дежурство, пишет «Федеральное агентство новостей».

Просмотров всего: 402

#Китай #наука

распечатать