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19февраля
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В Китае на вокзале появился первый робот-полицейский

В Китае на вокзале появился первый робот-полицейский
Фото: соцсети

Робот-патрульный появился на вокзале китайской провинции Хэнань. Он стал первым в своем роде роботом для несения патрульной службы на вокзалах КНР.

Как сообщает China News Service, робот ведет патрулирование и наблюдение в зале ожидания на вокзале для скоростных поездов города Чжэнчжоу.

Робот без помощи человека может сканировать и распознавать лица пассажиров. Помимо этого, он может дать ответы на некоторые вопросы пассажиров или предупредить о пожаре.

Первая неделя работы робота-полицейского станет тестовой. В случае успеха он выйдет на постоянное ночное дежурство, пишет «Федеральное агентство новостей».

Просмотров всего: 402

#Китай #наука

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Комментарии
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  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    4 часа назад

    Молодцы китайцы.

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    3 часа назад

    а у нас скоро в квартире газ

  • Алекsей

    Алекsей
    3 часа назад

    шо? опять отстаём?

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    2 часа назад

    Пока наши космические корабли бороздят Большой театр, они воно че.

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