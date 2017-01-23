В правительстве РФ пересмотрят систему субсидирования региональных авиаперевозок на Дальнем Востоке

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Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил министерству транспорта России пересмотреть систему субсидирования региональных пассажирских авиаперевозок на Дальнем Востоке, сообщает Интерфакс.

В настоящее время из бюджета России дотируются авиарейсы только между хабами (аэропортами, имеющими высокий процент стыковочных рейсов; на Дальнем Востоке к их числу относятся авиаузлы Хабаровска, Владивостока, Якутска и Южно-Сахалинска) и неузловыми аэропортами. При этом внутренние авиаперевозки в ДФО, в том числе между областными и краевыми центрами округа, федеральной центр не дотирует.

«Поэтому сегодня полет по субсидируемому маршруту из Москвы в Южно-Сахалинск обходится пассажиру по минимальному тарифу в 13 тысяч 200 рублей. А вот за перелет из Южно-Сахалинска в Хабаровск, то есть между узловыми аэропортами, надо будет заплатить 6 тысяч 100 рублей. Несмотря на то, что протяженность этого маршрута меньше в несколько раз, чем на московском направлении, цена билета ниже всего вдвое», – сообщил губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко на совещании у вице-премьера в Москве.

Чтобы исправить данную ситуацию, специалисты предложили субсидировать авиаперевозки как внутри субъектов РФ, так и между узловыми аэропортами на условиях софинансирования из бюджетов регионов, а также федеральной казны. Это поможет выровнять стоимость авиабилетов и сделать их более доступными для населения.

«Принятое решение – это, безусловно, позитивный шаг. Снижение стоимости авиабилетов будет иметь значительный положительный эффект. Самое важное – жители Сахалинской области получат возможность чаще посещать Владивосток, Хабаровск и другие города федерального округа. В свою очередь дальневосточная авиакомпания "Аврора" сможет увеличить загрузку существующих авиарейсов и ввести новые. Все это будет способствовать притоку туристов на Сахалин и Курилы и развитию экономики региона в целом», – отметил Олег Кожемяко.

Снизить стоимость авиаперелетов внутри ДФО за счет федеральных субсидий Минвостокразвития предложило в начале февраля правительство Сахалинской области.

Крупнейшим авиаперевозчиком на Дальнем Востоке является авиакомпания «Аврора». Флот компании насчитывает 23 воздушных судна: 10 среднемагистральных Airbus А319, 11 Bombardier DHC-8 и 2 внутрирегиональных Bombardier DHC-6. Компания на регулярной основе летает в Южно-Сахалинск, Хабаровск, Владивосток, Магадан, Якутск, Петропавловск-Камчатский, Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Благовещенск, а также по международным маршрутам в Сеул, Пусан, Харбин, Далянь, Пекин, Гонконг, Токио и Саппоро. Контрольный пакет (51%) АО «Аврора» принадлежит ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии», 49 % – правительству Сахалинской области.

Из Благовещенска авиакомпания «Аврора» выполняет рейсы в Хабаровск, Владивосток и Южно-Сахалинск. Также во Владивосток амурчане могут улететь авиакомпанией «ИрАэро».

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#Дальний Восток #транспорт #экономика

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