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19февраля
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Сегодня, 15:06 2

На подъезде к Благовещенску произошло смертельное ДТП

На подъезде к Благовещенску произошло смертельное ДТП
Фото: dps_bl.kontrol

В ночь с 18 на 19 февраля на 113 километре автодороги «Подъезд к Благовещенску», в районе старого поста ГАИ, произошло ДТП со смертельным исходом. Столкнулись легковое авто и грузовик. Пассажир легковушки 1971 года рождения погиб на месте.

Водитель доставлен в больницу.

Как сообщает пресс-служба амурского управления МВД, возбуждено уголовное дело статье 264 УК РФ части 3 «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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#ДТП #происшествия

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