Впервые в фестивале «Поколение NEXT» будут участвовать «солнечные дети»

18 февраля в Благовещенске стартовал кастинг на VII фестиваль детской и подростковой моды «Поколение NEXT». Обычно из всех претендентов жюри отбирает 50-60 ребят, которые в итоге выходят на подиум. В этом году впервые на кастинг наряду с обычными ребятами пришли дети с ограниченными возможностями.

«К нам давно пришла мысль о том, чтобы привлечь деток с ограничениями здоровья, – рассказала организатор фестиваля Светлана Никонова. – В прошлом году после телепередачи на "Альфа-канале" к нам обратилась инициативная группа родителей, и мы предложили им участвовать в показе на следующий год, то есть сейчас. И вот пришли восемь детей из общественной организации "солнечных ребятишек". И ещё несколько десятков записалось на обычный кастинг».

«Мы уже, можно сказать, привыкли ходить на такие мероприятия. Потому что уже не раз участвовали в танцах. Для нас приятно, что мы работаем наравне с обычными детьми», – рассказала мама «солнечного ребёнка» Наталья Сластная.

В целом на кастинг пришло несколько десятков юных моделей. Среди участников было несколько детей, которые были в «Поколении NEXT» в прошлом году. Но подавляющее большинство оказались всё же новички. Кандидатов вызывали по очереди, просили пройтись, посмотреть на камеру, улыбнуться. О результатах кастинга организаторы пообещали сообщить в середине следующей недели.

Организаторы сообщили, что на «Поколении NEXT» хотели бы видеть и моделей-колясочников. Родителей таких детей просят записываться по телефону (4162) 21-55-44.

Фестиваль детской и подростковой моды «Поколении NEXT» пройдет в Благовещенске 18 марта. Подробнее о том, как проходил отбор юных моделей читайте в рубрике Натальи Шлямовой «Культпросвет».

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