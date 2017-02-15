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19февраля
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Сегодня, 12:32 0

В пожаре на Нагорной погибли хозяйка дома и гости, хозяин в больнице

В пожаре на Нагорной погибли хозяйка дома и гости, хозяин в больнице
Фото: амурское управления МЧС

Амурские следователи начали доследственную проверку по факту гибели людей при пожаре в частном жилом доме по адресу: Нагорная, 14/7. 18 февраля во второй половине дня поступило сообщение о пожаре. Троих человек спасти не удалось. Один с ожогами доставлен в больницу.

«Предварительно установлено, что в пожаре погибли двое мужчин, одному из которых 32 года, личность второго устанавливается, пришедших в гости в указанный дом, а также 35-летняя женщина, проживавшая в доме. Хозяин дома был доставлен в больницу с ожогами, в настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь», – сообщает пресс-служба амурского следственного комитета.

Как стало известно Амур.инфо, гости и хозяева выпивали, когда начался пожар.

Следователи рассматривают несколько версий возгорания, в том числе замыкание электропроводки и непотушенная сигарета. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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#пожары #происшествия

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