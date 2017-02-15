Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы ИА «Амур.инфо». Все права защищены.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19февраля
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 12:08 0

В Благовещенске из-за пожара эвакуировали 32 человека

В Благовещенске из-за пожара эвакуировали 32 человека

В ночь с 18 на 19 февраля в пятиэтажке по улице Трудовой произошел пожар. Горела одна из квартир. Из-за сильного задымления пришлось эвакуировать 32 человека, сообщает пресс-служба амурского управления МЧС.

Сообщение о пожаре поступило 19 февраля в 01:08. Через четыре минуты на место прибыли боевые расчеты Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона и спасатели дежурной смены поисково-спасательного отряда ГОЧС Благовещенска. На пожаре работали 16 человек и 8 единиц техники. Из окна квартиры на четвертом этаже вырывались языки пламени.

Жильцы на четвертом и пятом этаже просили о помощи, они не могли самостоятельно покинуть помещения из-за сильного задымления в подъезде. Одновременно с тушением пожарные и спасатели проводили эвакуацию людей. Из задымленного помещения оперативно эвакуировали 32 человека, из них пятеро детей. Всех разместили в автобусе.

В 01:35 пожар был ликвидирован. Спустя некоторое время все жильцы вернулись в свои квартиры.

По факту пожара проводится разбирательство. Причины и обстоятельства выясняются.

Просмотров всего: 1785

#пожары #происшествия

распечатать

Фотогалерея
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 2

На подъезде к Благовещенску произошло смертельное ДТП
Происшествия

В пожаре на Нагорной погибли хозяйка дома и гости, хозяин в больнице
Происшествия 4

Во дворе благовещенской многоэтажки горел автомобиль (видео)
Происшествия 5

В Благовещенске пожар в жилом доме унес жизни троих людей

вчера, 20:08