В Благовещенске из-за пожара эвакуировали 32 человека

В ночь с 18 на 19 февраля в пятиэтажке по улице Трудовой произошел пожар. Горела одна из квартир. Из-за сильного задымления пришлось эвакуировать 32 человека, сообщает пресс-служба амурского управления МЧС.

Сообщение о пожаре поступило 19 февраля в 01:08. Через четыре минуты на место прибыли боевые расчеты Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона и спасатели дежурной смены поисково-спасательного отряда ГОЧС Благовещенска. На пожаре работали 16 человек и 8 единиц техники. Из окна квартиры на четвертом этаже вырывались языки пламени.

Жильцы на четвертом и пятом этаже просили о помощи, они не могли самостоятельно покинуть помещения из-за сильного задымления в подъезде. Одновременно с тушением пожарные и спасатели проводили эвакуацию людей. Из задымленного помещения оперативно эвакуировали 32 человека, из них пятеро детей. Всех разместили в автобусе.

В 01:35 пожар был ликвидирован. Спустя некоторое время все жильцы вернулись в свои квартиры.

По факту пожара проводится разбирательство. Причины и обстоятельства выясняются.

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