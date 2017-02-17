Жюри «Минуты славы» призвало бывших амурчан вернуться на родину

Бывшие амурчане, которые сейчас живут в Шанхае, стали участниками шоу на Первом канале «Минута славы». Их выступление вызвало споры среди членов жюри, но в итоге дуэт прошел в четвертьфинал.

«С добрым утром, тетя Хая, вам посылка из Шанхая», – так ведущий Михаил Боярский пригласил на сцену дуэт «Ювисенс».

Молодая семейная пара показала гимнастический номер в воздухе. Перед выступлением они признались, что главная движущая сила их творчества – это любовь.

«Любовь – это очень важная штука в нашей жизни, это двигатель, это энергия, которой два человека наполняют друг друга. Если она есть, то все нипочем. Наши номера полны любви, и мы хотим донести это до вас, – поделились участники. – Мы учились на Дальнем Востоке в одном учебном заведении. Но так получалось, что мы никогда не пересекались. И с гастролями этого учебного заведения мы попали в Китай. Так началась наша история».

После выступления Владимир Познер поинтересовался, где учились ребята. Они ответили, что окончили Амурский областной колледж искусств и культуры в Благовещенске Амурской области по специализации «педагог-хореограф». На что Владимир Познер сказал, что дуэт можно считать профессиональным, а в шоу «Минута славы» участвуют и непрофессионалы.

«В "Минуте славы" участвуют и совершенно непрофессиональные люди: инженеры, врачи, учителя. Вы – профессионалы своего дела, чего вы ожидаете от этого выступления?» – задал вопрос член жюри.

«Это первое наше выступление на российской сцене. Мы тоже постоянно учимся. Воздух – это не главный жанр, в котором мы работаем. Для нас этот проект – возвращение домой. Это, наверное, самое главное», – ответили участники.

«Когда я увидел вас наверху, мне стало все понятно, – вступился за гимнастов Сергей Светлаков. – Я стал испытывать искренние чувства, видя, как вы там сами получаете удовольствие, как вы живете этим воздухом. И я не считаю, что вы суперпрофессионалы, потому что по своему образованию вы танцоры – да? И перенести танец уже в зрелом возрасте в воздух – это большое достижение. Поэтому се-се за выступление, и я с удовольствием буду ждать дальше ваших номеров».

«Здорово, что люди вернулись на родину, – подхватила Рената Литвинова. – А вы временно вернулись, да?»

Участники сообщили, что через два дня у них самолет обратно. В ответ Сергей Светлаков пошутил, что у ребят виза на три дня.

«Скажите, а вы хотите сюда вернуться? Вдруг сейчас пойдут эфиры, вас пригласят какие-то местные цирки, театры. Если здесь появится работа, вас ждут ваши родители, вы готовы вернуться и здесь уже нарожать детей, а не в Китае, где там уже "вываливается" за границу?» – задал вопрос Светлаков.

На что пара ответила, что они готовы вернуться в Россию. И длительный перелет нисколько не помешает им подготовиться к следующему выступлению.

«Я вас поздравляю, вы в проекте», – подытожил ведущий шоу Михаил Боярский.

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#жизнь #шоу-бизнес

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