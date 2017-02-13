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19февраля
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Интернет-мем Ждун стал самым желанным подарком на 23 Февраля и 8 Марта

Интернет-мем Ждун стал самым желанным подарком на 23 Февраля и 8 Марта
Фото: Life.ru

Самым желанным подарком на 23 Февраля и 8 Марта является интернет-мем Ждун. Именно его изображение большая часть молодёжи хочет получить в качестве подарка. В соцсети «ВКонтакте» у мема есть даже своё сообщество, где участники добавляют фотографии политических деятелей и известных людей в образе этого странного существа, сообщает Life.

В Интернете легко можно купить игрушки, фигурки, кресла-мешки и даже крупные скульптуры в виде популярного мема. Популярного сетевого персонажа многие мастера уже начали предлагать в качестве подарка на 23 февраля. На Ждуна надевают форму морпеха или ВДВ, материал фигуры — от полимеров до войлока. Цена на изделия с изображением Ждуна составляет от 200 рублей до 40 тысяч рублей.

Автор оригинального Ждуна — 26-летняя ван Брееворт — живёт и работает в Амстердаме. В 2013 году она окончила Университет искусств Утрехта, номинировалась как выпускник на пару премий, участвовала с тех пор в ряде выставок, и этот, вероятно, мимолётный, но для художника знаковый успех Ждуна может сделать ее очень богатой.

Просмотров всего: 1435

#праздники

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Комментарии
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  • Bonyfacii

    Bonyfacii
    9 часов назад

    А все потому что авторское право на это уродство не зарегистрировано

  • Шо

    Шо
    9 часов назад

    Ну призыв немного подождать скоро занесусут в Конституцию РФ

  • виталя1979

    виталя1979
    9 часов назад

    с чего они взяли что для большей части молодежи это самый желанный подарок

  • Шо

    Шо
    9 часов назад

    Так система образования тупых плодит

    Вот и расчитывают

  • Neverhood

    Neverhood
    8 часов назад

    Ждун - подарок. Чушь!

  • Дональд Трамп

    Дональд Трамп
    8 часов назад

  • paravis

    paravis
    1 час назад

    NeverhoodЖдун - подарок. Чушь!


    Просто кусок фекалий с глазками. Сейчас на фекаклии мода, вон д2\тнт процветает.

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    виталя1979с чего они взяли что для большей части молодежи это самый желанный подарок


    Агрессивный маркетинг-лезут в мозг будущим клиентам, опробуют технологии промывание мозгов населению

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Данедайбох!

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