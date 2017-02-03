Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы ИА «Амур.инфо». Все права защищены.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19февраля
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 09:16 31

Глава Сбербанка: Россия начала выходить из кризиса

Глава Сбербанка: Россия начала выходить из кризиса
Фото: pronedra.ru

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что Россия начала выходить из жесткого экономического кризиса. В ближайшей перспективе новых кризисов он не ожидает. Такое заявление он сделал в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает РБК.

«Если говорить о краткосрочной перспективе, то мы не ожидаем никаких повторений кризисов», — цитирует Грефа РИА Новости.

Он также отметил, что Россия выходит из жесткого экономического кризиса. «Я думаю, что экономика вышла из рецессии. Но, говоря экономическим языком, мы попали в стагнацию», — отметил Греф.

«На мой взгляд, да, из жесткого кризиса, который мы видели в 2015 году — в начале 2016 года, очевидно выходим», — сказал он. «Экономический рост в этом году мы ожидаем. Сколько? Пока сложно прогнозировать, от 1 до 2 %», — сказал он.

На этой неделе Греф комментировал проводимую Минфином скупку валюты. Он отметил, что это может привести к снижению курса рубля. В то же время, по словам главы Сбербанка, такой эффект будет не слишком значительным.

Просмотров всего: 1028

#финансы #экономика

распечатать

Комментарии
Показать все (31) Обсудить на форуме
  • Ксаныч

    Ксаныч
    10 часов назад

    Греф может быть и выходит, а мы как жили в кризисе постоянно так и будем продолжать.Особенно Дальний Восток, где повышение налогов для населения идёт по указке клемля на какие-то деньги для власти на местах.

  • Дональд Трамп

    Дональд Трамп
    10 часов назад

    Я помогу россиянам и дальше выходить из жесткого экономического кризиса. Ждите новых санкций за признание вашим президентом паспортов ДНР и ЛНР.

  • Шо

    Шо
    10 часов назад

    Так Россия то в лице друганов путена начала

    МЫ то когда???????????????????????????????????

  • Стриж72

    Стриж72
    10 часов назад

  • Цунай

    Цунай
    10 часов назад

    Ельцин тоже так говорил перед кризисом.

  • ay

    ay
    10 часов назад

    Скотине грефу веры нет, он всегда был антинародной персоной.

  • проходил мимо

    проходил мимо
    10 часов назад

    замените фото в статье.

    http://izum.info/uploads/monthly_03_2014/post-22-0-07327000-1393933893.png

  • Морской человек

    Морской человек
    9 часов назад

    О каком кризисе может говорить человек с зарплатой 11 млн. $ в год? Как он себе представляет кризис? Стал кушать меньше черной икры?

    Верх лицемерия. Человек с доходом 2 млн.рублей в день рассказывает людям с доходом 10000 рублей в месяц о том, что они живут великолепно.

  • Дональд Трамп

    Дональд Трамп
    8 часов назад

    В этом году мы поможем российской экономике стать сильнее. Моя команда уже работает над расширением санкций.

  • ay

    ay
    8 часов назад

    Санкции? Да что нам санкции!? Опять шувалов скажет, что народ и партия едины и перенесут любые тяготы, а сам (затянув ремень потуже) продолжит скупать этажи в котельнической высотке.

  • Crasy

    Crasy
    7 часов назад

    Дональд Трамп

    В этом году мы поможем российской экономике стать сильнее. Моя команда уже работает над расширением санкций.



    Господин Трамп, просим вас выгнать всю нашу политическую илиту ссаными тряпками, а нас сделать 51 штатом.

  • Дональд Трамп

    Дональд Трамп
    5 часов назад

    Crasy

    Дональд Трамп

    В этом году мы поможем российской экономике стать сильнее. Моя команда уже работает над расширением санкций.



    Господин Трамп, просим вас выгнать всю нашу политическую илиту ссаными тряпками, а нас сделать 51 штатом.



    Ну это только после того, как вы вернете Крым Украине.

  • Crasy

    Crasy
    5 часов назад

    Дональд Трамп

    Crasy

    Дональд Трамп

    В этом году мы поможем российской экономике стать сильнее. Моя команда уже работает над расширением санкций.



    Господин Трамп, просим вас выгнать всю нашу политическую илиту ссаными тряпками, а нас сделать 51 штатом.



    Ну это только после того, как вы вернете Крым Украине.



    Забирайте, мне он не нужен.

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    5 часов назад

    Дональд Трамп

    Crasy

    Дональд Трамп

    В этом году мы поможем российской экономике стать сильнее. Моя команда уже работает над расширением санкций.



    Господин Трамп, просим вас выгнать всю нашу политическую илиту ссаными тряпками, а нас сделать 51 штатом.



    Ну это только после того, как вы вернете Крым Украине.



    Crasy и есть Украина . Трамп ))) берите себе Украину ))) Нам и воевать не надо будет )))

    " Ты шо , кино не бачив ?" (Брат 2)

  • Crasy

    Crasy
    5 часов назад

    Рудольф Шнапс Crasy

    Дональд Трамп

    Crasy

    Дональд Трамп

    В этом году мы поможем российской экономике стать сильнее. Моя команда уже работает над расширением санкций.



    Господин Трамп, просим вас выгнать всю нашу политическую илиту ссаными тряпками, а нас сделать 51 штатом.



    Ну это только после того, как вы вернете Крым Украине.



    Crasy и есть Украина . Трамп ))) берите себе Украину ))) Нам и воевать не надо будет )))

    " Ты шо , кино не бачив ?" (Брат 2)



    Укропы мне тож нафиг не сдались.

  • икс7

    икс7
    4 часа назад

    греф всё равно не чувствовал кризиса на себе, сколько раз уже за последние несколько лет Россия начинала выходить из кризиса?

  • Ксаныч

    Ксаныч
    4 часа назад

    Не хрена себе 2 ляма в день , вот у него мозги и пухнут, всякую всячину несёт.Примет тебе от нас.

  • Нарколог

    Нарколог
    4 часа назад

    Crasy Crasy

    Рудольф Шнапс Crasy

    Дональд Трамп

    Crasy

    Дональд Трамп

    В этом году мы поможем российской экономике стать сильнее. Моя команда уже работает над расширением санкций.



    Господин Трамп, просим вас выгнать всю нашу политическую илиту ссаными тряпками, а нас сделать 51 штатом.



    Ну это только после того, как вы вернете Крым Украине.



    Crasy и есть Украина . Трамп ))) берите себе Украину ))) Нам и воевать не надо будет )))

    " Ты шо , кино не бачив ?" (Брат 2)



    Укропы мне тож нафиг не сдались.



    Так а че мы жрать то будем мыж на подсосе у запада

    вместе с ботоксным

  • Нарколог

    Нарколог
    4 часа назад

    Мы дерьмо нищее и голодное

    Это только у руководителей наших пузы трескаются от наварованного

  • Пейс

    Пейс
    4 часа назад

    Кризис только начался...будет он долгим и затяжным...цены на основные продукты питания, лекарства, жкх будут расти..спрос как и положено в данной ситуации будет и дальше падать..рабочие места будут сокращаться..продолжится и сокращение гос. расходов..на подходе начало пенсионной реформы...в общем рыночные прелести только..только начинаются...Но они нужны экономики, любая встряска даст свои плоды...

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    4 часа назад

    К правительству лететь - гравицапа нужна. Правительство на другой планете живёт, родной (С).

  • Нарколог

    Нарколог
    4 часа назад

    Ниче мы ето чмо сюда притянем

    магнитом

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    4 часа назад

    ПейсКризис только начался...будет он долгим и затяжным...цены на основные продукты питания, лекарства, жкх будут расти..спрос как и положено в данной ситуации будет и дальше падать..рабочие места будут сокращаться..продолжится и сокращение гос. расходов..на подходе начало пенсионной реформы...в общем рыночные прелести только..только начинаются...Но они нужны экономики, любая встряска даст свои плоды...


    Экономике нужно не это, рецепт должен быть другой, а то переварим сами себя. Если честно, то очень не хочется жить в революционное время, но походу кое кто потерял инстинкт самосохранения.

  • Пейс

    Пейс
    4 часа назад

    Доппельгангер
    ПейсКризис только начался...будет он долгим и затяжным...цены на основные продукты питания, лекарства, жкх будут расти..спрос как и положено в данной ситуации будет и дальше падать..рабочие места будут сокращаться..продолжится и сокращение гос. расходов..на подходе начало пенсионной реформы...в общем рыночные прелести только..только начинаются...Но они нужны экономики, любая встряска даст свои плоды...


    Экономике нужно не это, рецепт должен быть другой, а то переварим сами себя. Если честно, то очень не хочется жить в революционное время, но походу кое кто потерял инстинкт самосохранения.


    Не будет революции, не переживай...ситуация еще не та..а что нужно экономике уже делается...правда робко и не смело...но делается...и в современной рыночной экономике -рецепт один, как можно меньше государству лезть в ту же экономику....ну посмотрим..всё равно жизнь заставит что то делать..в 1992 году заставила...и в скором будущем заставит...а иначе опять двадцать пять!!! то бишь 1985 г:)) и всё по новой:))) перестройка, гласность...и как всегда окажется, что вокруг все воры и подлецы:))) и жили мы не так как нужно:)))

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    3 часа назад

    Crasy

    Укропы мне тож нафиг не сдались.



    они никому "не сдались" но кому то надо их кормить .

    Греф , помнится , при Януковиче наоткрывал там филиалов СБ и навыдавал кредитов . Интересно узнать , кто платит за столь мудрую политику ?

  • Maikl

    Maikl
    3 часа назад

    Самое интересное, что сбербанком владеет государство.. владеет контрольным пакетом акций то есть государство ему и платит такие огромные деньги(можно сказать с наших же налогов, платят ему 2 млн. В день) впрочем так же как и втб, газпром.. и прочие госмонополии..

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    2 часа назад

    MaiklСамое интересное, что сбербанком владеет государство.. владеет контрольным пакетом акций то есть государство ему и платит такие огромные деньги(можно сказать с наших же налогов, платят ему 2 млн. В день) впрочем так же как и втб, газпром.. и прочие госмонополии..


    Ну мы же все помним кто такой Греф, если он сегодня не в правительстве, это не значит, что он не в команде.

  • Crasy

    Crasy
    2 часа назад

    http://webobzor.vavik96.com/dir/file/triumf-moli-ili-krysa-zagnannaya-v-ugol.html

    Хорошо написано про всю путинскую каомпашку

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    Грефу закидывать такие идеи очень кстати. Мечтает о повышении ставки кредитов и ипотеки

  • YRKAGRA

    YRKAGRA
    1 час назад

    А пацан за базар ответит?Ась?

  • Ши

    Ши
    1 час назад

    YRKAGRA

    А пацан за базар ответит?Ась?



    Оторвется не впервой

    Он полстраны обворовал

    все как с гуся вода

Показать все (31) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 5

В правительстве РФ пересмотрят систему субсидирования региональных авиаперевозок на Дальнем Востоке
Экономика 3

Владельцам дальневосточного гектара выделят 6 миллиардов рублей на льготные кредиты

вчера, 18:45
Экономика 42

В Амурской области появится еще одна территория опережающего развития «Свободненская»
Общество 10

Недобросовестная конкуренция в Приамурье выросла в четыре раза