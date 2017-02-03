Глава Сбербанка: Россия начала выходить из кризиса

Фото: pronedra.ru

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что Россия начала выходить из жесткого экономического кризиса. В ближайшей перспективе новых кризисов он не ожидает. Такое заявление он сделал в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает РБК.

«Если говорить о краткосрочной перспективе, то мы не ожидаем никаких повторений кризисов», — цитирует Грефа РИА Новости.

Он также отметил, что Россия выходит из жесткого экономического кризиса. «Я думаю, что экономика вышла из рецессии. Но, говоря экономическим языком, мы попали в стагнацию», — отметил Греф.

«На мой взгляд, да, из жесткого кризиса, который мы видели в 2015 году — в начале 2016 года, очевидно выходим», — сказал он. «Экономический рост в этом году мы ожидаем. Сколько? Пока сложно прогнозировать, от 1 до 2 %», — сказал он.

На этой неделе Греф комментировал проводимую Минфином скупку валюты. Он отметил, что это может привести к снижению курса рубля. В то же время, по словам главы Сбербанка, такой эффект будет не слишком значительным.

Просмотров всего: 1028

#финансы #экономика

распечатать