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18 февраля 2017, 22:15 4

Во дворе благовещенской многоэтажки горел автомобиль (видео)

Благовещенцы делятся в соцсетях и мессенджерах видео и фотографиями сгоревшего автомобиля. На кадрах видно, как Toyota Mark II, которую в народе называют «самураем», горит открытым пламенем.

По сообщениям горожан, происшествие случилось во дворе многоэтажного дома № 155 по улице Пионерской. Огонь практически полностью уничтожил иномарку. Соседние автомобили не пострадали. Подробности и причины случившегося уточняются.

Просмотров всего: 1299

#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Рыыыж

    Рыыыж
    8 часов назад

    В городе еще остались дворы где не жгли машины???

  • Мурмысичка

    Мурмысичка
    7 часов назад

    Ужас какой-то...повально жгут...

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    7 часов назад

    Успокойтесь! Это коротыш. Инфа сотка

  • vsergeyivanov92

    vsergeyivanov92
    1 час назад

    Самый легкий способ бросить курить! С помощью советов Малышевой - http://dimonotsmoke.blogspot.com бросил за неделю и начал молодеть. Пропала усталость, стало больше энергии на семью и детей, скинул лишний вес, теперь хочу поделиться с вами

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