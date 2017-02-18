Во дворе благовещенской многоэтажки горел автомобиль (видео)

Благовещенцы делятся в соцсетях и мессенджерах видео и фотографиями сгоревшего автомобиля. На кадрах видно, как Toyota Mark II, которую в народе называют «самураем», горит открытым пламенем.

По сообщениям горожан, происшествие случилось во дворе многоэтажного дома № 155 по улице Пионерской. Огонь практически полностью уничтожил иномарку. Соседние автомобили не пострадали. Подробности и причины случившегося уточняются.

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#происшествия #транспорт

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