В Благовещенске пожар в жилом доме унес жизни троих людей

В областном центре Приамурья 18 февраля во второй половине дня произошел пожар. Горел жилой дом на частном подворье по адресу: улица Нагорная, 14/7. Сообщение о пожаре поступило с опозданием — в итоге в огне погибли трое человек. Одного человека удалось спасти — он получил ожоги.

Сообщение о пожаре поступило в 16:01, пожарные прибыли на место в 16:06. Через 10 минут пожар был локализован. На месте до сих пор работают пожарные и спасатели — всего 20 человек и 6 единиц техники.

Также на месте ведут работу дознаватели, им предстоит установить причину возгорания. Личности погибших и пострадавшего еще не установлены, сообщили в амурском управлении МЧС.

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