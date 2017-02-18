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18 февраля 2017, 20:08 4

В Благовещенске пожар в жилом доме унес жизни троих людей

В областном центре Приамурья 18 февраля во второй половине дня произошел пожар. Горел жилой дом на частном подворье по адресу: улица Нагорная, 14/7. Сообщение о пожаре поступило с опозданием — в итоге в огне погибли трое человек. Одного человека удалось спасти — он получил ожоги.

Сообщение о пожаре поступило в 16:01, пожарные прибыли на место в 16:06. Через 10 минут пожар был локализован. На месте до сих пор работают пожарные и спасатели — всего 20 человек и 6 единиц техники.

Также на месте ведут работу дознаватели, им предстоит установить причину возгорания. Личности погибших и пострадавшего еще не установлены, сообщили в амурском управлении МЧС.

Просмотров всего: 2438

#МЧС #происшествия

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Комментарии
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  • Эрагон

    Эрагон
    3 часа назад

    Ну ниче личного программа по переселению с ветхого и аварийного жилья выполняется нашей властью...

  • alex 3

    alex 3
    3 часа назад

    В областном центре...... во второй половине дня произошел пожар. ..... Сообщение о пожаре поступило с опозданием — в итоге в огне погибли трое человек

    горит средь бела дня и ни кто не видел?! наркоманы или пьяные?

  • vsergeyivanov92

    vsergeyivanov92
    1 час назад

    Caмый лёгкий cпoсоб бpосить кyрить! C пoмощью нaродного сpедства, мoжно избaвиться oт вpедной пpивычки зa пaру днeй и пoлностью измeнить свoю жизнь. Cовeтую вcем - http://bla.st/v6qmf

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