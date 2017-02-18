В Зее родители детсадовцев хотят выйти на пикет

Неприятный сюрприз ждет некоторых многодетных родителей в городе Зее, чьи дети посещают дошкольное учреждение. Местная 50-процентная льгота по плате за детский сад на них не будет распространяться. Эта новость взбудоражила многих горожан, пишет «Зейский вестник».

Многодетные семьи по-прежнему будут получать компенсации из местного и областного бюджетов, но изменились условия предоставления местной льготы. Постановлением администрации города Зеи внесены изменения в положение, регламентирующее размер и порядок взимания родительской платы за детский сад. Если ранее плата для многодетных родителей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, снижалась на 50 % от установленного размера, сейчас заплатить полсуммы имеют право только родители (законные представители), имеющие трех и более детей в возрасте до 7,5 лет, одновременно посещающих детский сад.

«Средства на эти цели должны выделяться из местного бюджета, но ввиду дефицита городской казны отдел образования их просто не получал. Вследствие выпадающих доходов накапливались долги. В Благовещенске подобное постановление приняли еще в феврале 2016 года. Мы, как могли, оттягивали это решение. В течение прошлого года поставщики, отказываясь работать в долг, не раз ставили нас перед фактом, что к назначенной дате продукты в город не придут. Согласна, внесенные изменения ударят по бюджету многих семей. Но другого выхода у нас нет. Мы не можем содержать одних детей за счет других», – сказала директор центра по обслуживанию бюджетных и автономных учреждений города Зеи Елена Бушова.

Льгота сохранена, но доступна не всем. В данном случае статус «многодетной семьи» зависит не только от количества детей, но и от их возраста. В местном бюджете нет источника дохода, чтобы содержать в детских садах детей из многодетных семей.

Между тем возмущенные горожане собираются писать петицию и организовать пикет с требованием вернуть льготу в том виде, в котором она действовала.

В настоящее время родители всех детей, посещающих детские сады, имеют право на региональную льготу: им компенсируется не менее 20 % платы за первого ребенка, посещающего детский сад, не менее 50 % – за второго и не менее 70 % – за третьего и последующих детей. Эти льготы остаются неизменными. Деньги предоставляются из областного бюджета.

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