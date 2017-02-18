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18 февраля 2017, 18:45 4

Владельцам дальневосточного гектара выделят 6 миллиардов рублей на льготные кредиты

Правительственная подкомиссия по развитию Дальнего Востока и Байкальского региона одобрила выдачу льготных потребительских кредитов получателям дальневосточных гектаров. Продукт разработан Фондом развития Дальнего Востока (ФРДВ), ВЭБом и «Почта Банком», планируется, что он будет выпущен на рынок в течение месяца. ФРДВ на реализацию льготного кредитования направит 6 миллиардов рублей, пишет ТАСС.

«Эти деньги пойдут на фондирование "Почта банка" и Внешэкономбанка (банком-партнером выступит "Связь-Банк", входит Группу ВЭБ). Уже "Почта банк" и Внешэкономбанк будут организовывать эту работу как с частными, так и с коллективным заемщиками. Ставки там начинаются от 8,5 %. В течение месяца мы постараемся этот продукт уже выпустить», - сказал полпред Юрий Трутнев.

Трутнев также отметил, что кредиты получателям дальневосточных гектаров не будут выдаваться на руки, и средства будут выделяться только на развитие полученного гектара.

«Там есть такие, скажем, сервисы дополнительные. Например, связанные с предложением, что именно купить. Будет организована электронная торговая площадка, потому что мы деньги на руки отдавать людям не планируем. Мы считаем, что деньги должны пойти целевым образом именно на освоение гектара, иначе, не дай бог, уйдут куда-нибудь не туда», - сказал Трутнев.

Как сообщил генеральный директор ФРДВ Алексей Чекунков, в фонд уже поступили заявки от банков, заинтересованных в реализации программы льготного кредитования получателей дальневосточного гектара, на общую сумму 6 миллиардов рублей.

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#Дальний Восток #экономика

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Комментарии
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  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    13 часов назад

    Берешь чужие и на время, а отдаешь свои и навсегда.

    Хотелось бы список предложений посмотреть, тогда будет понятно как гектар осваивать))). Есть реальная тема, но она уголовно наказуема)))).

  • Изумруд

    Изумруд
    12 часов назад

  • Изумруд

    Изумруд
    12 часов назад

  • vsergeyivanov92

    vsergeyivanov92
    1 час назад

    Самый легкий способ бросить курить!! С помощью советов Малышевой - http://dimonotsmoke.blogspot.com бросил за неделю и начал молодеть. Пропала усталость, стало больше энергии на семью и детей, скинул лишний вес, теперь хочу поделиться с вами

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