В Свободном двухлетний ребенок закрыл свою мать на балконе
18 февраля в первом часу дня диспетчеру пожарной части № 5 Свободного поступило сообщение местной жительницы. Женщина рассказала, что ребенок ее закрыл на балконе. Оперативно в район вызова по улице Малиновского прибыли пожарные и спасатели дежурной смены поисково-спасательного отряда.
На балконе третьего этажа стояла женщина. По автолестнице спасатели поднялись на балкон и вскрыли балконную дверь. В квартире находился двухлетний мальчик.
Как выяснилось, женщина вышла на балкон вешать белье, а ее маленький сын закрыл дверь с другой стороны. У женщины в куртке был телефон, она обратилась за помощью к спасателям, сообщает амурское управление МЧС.
Просмотров всего: 1104
#дети #происшествия #Свободный