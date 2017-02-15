В Свободном двухлетний ребенок закрыл свою мать на балконе

Фото: tvoy-balkon

18 февраля в первом часу дня диспетчеру пожарной части № 5 Свободного поступило сообщение местной жительницы. Женщина рассказала, что ребенок ее закрыл на балконе. Оперативно в район вызова по улице Малиновского прибыли пожарные и спасатели дежурной смены поисково-спасательного отряда.

На балконе третьего этажа стояла женщина. По автолестнице спасатели поднялись на балкон и вскрыли балконную дверь. В квартире находился двухлетний мальчик.

Как выяснилось, женщина вышла на балкон вешать белье, а ее маленький сын закрыл дверь с другой стороны. У женщины в куртке был телефон, она обратилась за помощью к спасателям, сообщает амурское управление МЧС.

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