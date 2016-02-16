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18февраля
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Площадь Ленина в Благовещенске осталась без снежного городка

Площадь Ленина в Благовещенске осталась без снежного городка

В Благовещенске на площади Ленина ликвидировали снежный городок. Сейчас специалисты убирают остатки снега. Как сообщалось ранее, первые фигуры сотрудники ГСТК разрушили 9 февраля. Первыми в списке под снос оказались две большие горки.

Изначально планировалось, что весь городок простоит до середины февраля, однако для безопасности горожан часть фигур решено убрать раньше – из-за раннего потепления некоторые фигуры подтаяли.

В прошлом году демонтаж начали 16 февраля. В 2015 году к работам приступили ещё позже – 28 февраля.

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#ЖКХ

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