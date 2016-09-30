На втором Владимировском озере рыбам добавили кислород

18 февраля на втором Владимировском озере специалисты провели аэрацию – водоем насытили кислородом, чтобы не дать умереть водным обитателям, оказавшимся заложниками льда и низких температур. С утра на озере работали рыболовы клуба «Амур-таймень» и члены региональной спортивной общественной организации «Амурская областная организация рыболовного спорта».

Специалисты приехали на озеро утром, они сделали несколько лунок и установили рядом с ними специальные помпы. Далее начался процесс аэрации – вода перекачивается из одной лунки, затем попадает на поверхность льда, где тесно контактирует с воздухом, далее через отверстия во льду поступает обратно в водоём. Таким образом происходит поступление кислорода под лед.

По словам специалистов, в озёрах с понижением температуры воды количество растворённого кислорода начинает уменьшаться. Кроме того, плотный ледяной покров (сегодня при замерах толщина льда составила около 1 метра 30 сантиметров) полностью перекрывает доступ кислорода из воздуха для растворения в верхнем слое воды. Аэрацию проводят, чтобы не допустить гибели обитателей. Кроме рыб, в водоеме зимует масса других живых организмов: водные черви, пиявки и так далее.

Как сообщало Амур.инфо, неделю назад на спортивном мероприятии «Лыжня России–2017» на втором Владимировском озере многие участники видели вмерзшую в лед рыбу. Довольно крупные рыбины, не менее пяти штук, находились на небольшом расстоянии друг от друга.

Как рассказали рыболовы, аэрацию водоемов они проводят регулярно по всей Амурской области в течение всего периода, пока на водоемах стоит лед. Процесс аэрации занимает примерно 4-5 часов, за одну минуту помпа пропускает через себя около 600 литров воды. Насыщать кислородом водоемы специалисты будут до апреля.

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