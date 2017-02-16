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18февраля
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Сегодня, 13:56 8

В Благовещенске водитель, уходя от столкновения, снес светофор

В Благовещенске водитель, уходя от столкновения, снес светофор

В Благовещенске в субботу днем, 18 февраля, произошло ДТП в районе перекрестка Чайковского – Горького. Водитель Toyota Allion, уходя от столкновения с другим автомобилем, вылетел на тротуар и снес по пути светофор.

Как рассказал корреспондент ИА «Сканер», автомобиль Toyota Allion двигался по улице Чайковского от Амурской в сторону Горького. Когда он оказался на перекрестке, в этот момент неустановленный автомобиль начал поворачивать налево – с Чайковского на Горького. Уходя от столкновения, водитель «алиона» вылетел на тротуар и врезался в светофор.

Люди в ДТП не пострадали, а вот автомобиль получил значительные повреждения. Иномарка, от столкновения с которой уходила «тойота», с места происшествия скрылась.

Просмотров всего: 1710

#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • В.I. Гаринский

    В.I. Гаринский
    4 часа назад

    Ещё раз убедился, что необходимо установить видеорегистратор.

  • Oldlord

    Oldlord
    4 часа назад

    Как говорит ПДД, надо выбирать безопасную скорость движения.

    А кто-нибудь видел авто провокатора?

  • МУДРЫЙ

    МУДРЫЙ
    3 часа назад

    В.I. Гаринский 52 минуты назад

    Ещё раз убедился, что необходимо установить видеорегистратор. Купив машину за несколько сот тысячь кровных, а семьсот пятьдесят р не нашёл.

  • exStudento

    exStudento
    3 часа назад

    МУДРЫЙ

    В.I. Гаринский 52 минуты назад Ещё раз убедился, что необходимо установить видеорегистратор. Купив машину за несколько сот тысячь кровных, а семьсот пятьдесят р на регистратор не нашёл.



    за 750 рэ это не регистратор. Нормальный гаджет стоит порядка 7-10 тыс. руб. А если нужен прямо хороший, надежный и многофункциональный, то тыщ 25

  • Бодрячок

    Бодрячок
    2 часа назад

    Дурак, надо было фигачиться в провокатора

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Бодрячок

    Дурак, надо было фигачиться в провокатора



    Не факт, что он был.

    А если и был, то не факт, что нарушал ПДД именно провокатор.

  • mix23

    mix23
    1 час назад

    может быть очередной успеватор на мигающий желтый?

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    Снесла как-то курочка Ряба по пьяни сарай..

    (с)

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