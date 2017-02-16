В Благовещенске водитель, уходя от столкновения, снес светофор

В Благовещенске в субботу днем, 18 февраля, произошло ДТП в районе перекрестка Чайковского – Горького. Водитель Toyota Allion, уходя от столкновения с другим автомобилем, вылетел на тротуар и снес по пути светофор.

Как рассказал корреспондент ИА «Сканер», автомобиль Toyota Allion двигался по улице Чайковского от Амурской в сторону Горького. Когда он оказался на перекрестке, в этот момент неустановленный автомобиль начал поворачивать налево – с Чайковского на Горького. Уходя от столкновения, водитель «алиона» вылетел на тротуар и врезался в светофор.

Люди в ДТП не пострадали, а вот автомобиль получил значительные повреждения. Иномарка, от столкновения с которой уходила «тойота», с места происшествия скрылась.

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