В Архаринском районе браконьеры угрожали оружием сотрудникам госохотнадзора

В охотугодьях Архаринского промхоза неделю назад около полуночи был задержан ГАЗ-69 с тремя жителями поселка Архара. Мужчины в закрытые сроки охоты на автомобиле с выносной лампой-фарой и карабином «Тигр» незаконно охотились на диких копытных животных. При задержании амурчане вели себя неадекватно, нецензурно бранились, угрожали оружием и оказали физическое сопротивление сотрудникам госохотнадзора.

Мужчин удалось задержать. Материалы по этому делу переданы в следственные органы по месту совершения правонарушения. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела и выборе меры пресечения, сообщает амурское охотуправление.

Между тем до 1 марта 2017 года по поручению президента страны правительству РФ указано представить предложения об определении правового статуса государственных охотничьих инспекторов по аналогии с нормативно-правовым регулированием этого вопроса в отношении сотрудников органов внутренних дел. Таким образом, оказание сопротивления или нападение на государственного охотничьего инспектора будет приравнено по последствиям к нападению на сотрудника ОВД.

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