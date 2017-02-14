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В Амурской области появится еще одна территория опережающего развития «Свободненская»

В Амурской области появится еще одна территория опережающего развития «Свободненская»

На очередном заседании правительственной подкомиссии по вопросам реализации инвестпроектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе был рассмотрен вопрос создания территорий опережающего развития. Участники заседания под председательством вице-премьера Юрия Трутнева приняли решение о создании ТОР «Свободненская» в Амурской области и ТОР «Нефтехимический» в Приморском крае.

За время своей работы подкомиссия уже одобрила создание 15 территорий опережающего развития, государственную поддержку 13 инвестпроектов и признала приоритетными для целей финансирования фондом развития Дальнего Востока еще 14 проектов. В пяти дальневосточных регионах введен режим Свободного порта.

«По этим проектам уже ведется работа. Общее количество инвестиционных проектов, реализуемых с использованием данных инструментов, сегодня приближается к 500. Точная цифра – 477. Это работа уже позволяет привлечь на Дальний Восток более 1 триллиона рублей и создать 58 тысяч рабочих мест», – сказал Юрий Трутнев.

Комментируя создание еще двух ТОР на Дальнем Востоке, вице-премьер отметил: «Это очень важные и очень большие территории. Хотя количество проектов в них не очень велико – всего три, это большие проекты, реализуемые нашими крупными компаниями – "Роснефть" и "Сибур". Общий объем частных инвестиций – 1,7 триллиона рублей. Это более чем в два раза увеличивает общий объем вложений на Дальний Восток».

В амурской ТОР «Свободненская» планируется построить два крупных предприятия. ПАО «Газпром» заявило о строительстве Амурского газоперерабатывающего завода с объемом частных инвестиций 690,3 миллиарда рублей. На создание инфраструктуры планируется привлечь 12,5 миллиарда рублей из федерального бюджета. Будет создано более 2,6 тысячи новых рабочих мест.

ПАО «Сибур-Холдинг» заявил о возможном создании Амурского газохимического комбината с объемом частных инвестиций 500 миллиардов рублей. При этом из федерального бюджета должны быть выделены 20,4 миллиарда рублей. В настоящее время принимается инвестиционное решение о строительстве комбината. В рамках предприятия будет создано более 1,5 тысячи рабочих мест.

«Эти проекты уже начинают движение: по ним уже идут инвестиции, проводятся экспертизы проектов, выделяется земля. Предварительные консультации в правительстве уже прошли, дорожные карты по реализации проектов мы представляем. Мы не делим проекты на большие и маленькие. Когда компании вкладывают деньги, строят новые предприятия, создают рабочие места – это и есть экономическое развитие. Это новая жизнь, новое развитие регионов. В результате у нас появляется возможность привести в порядок инфраструктуру, получить совершенно нового уровня поступления в бюджет. Могу сказать, что только с реализацией указанных проектов бюджет Амурской области увеличится в два раза», – прокомментировал Юрий Трутнев.

По словам губернатора Амурской области Александра Козлова, Амурская область становится другой – она переходит от своей традиционной сельскохозяйственной специализации к индустриальной.

«Приход таких крупных компаний как "Газпром", "Сибур" говорит о том, что приходит век индустриализации и для нашей области. Это не просто транзит, хотя тоже важен, как "Сила Сибири", а именно - создание в регионе производств. Уровнем таких заводов сейчас не может похвастаться ни один дальневосточный регион. Это приведет к созданию новых профессий, формированию новых рабочих мест. Всегда есть мультипликация. Вокруг одного завода в ТОР приводит к появлению других производств. Например, это завод по производству металлоконструкций, чтобы обслуживать строящиеся предприятия», – отметил глава Приамурья.

Губернатор также добавил, что ТОР «Свободненская» даст преференции для инвесторов, что важно в существующих экономических условиях для строительства новых заводов, а также позволит привлечь федеральные средства на формирование инфраструктуры вокруг города Свободный.

«Это город со сложной историей, в свое время это был город БАМлага (подразделение ГУЛАГ). Сегодня мы реализуем в городе программу переселения из аварийного жилья. Территория опережающего развития позволит нам строить новые школы, детские сады, реконструировать Дом культуры, создать физкультурно-оздоровительный комплекс», – уточнил Александр Козлов.

По мнению главы Приамурья, новые рабочие места будут влиять в том числе на специализацию учебных заведений. «Под строящиеся производства создаются новые кафедры в вузах, чтобы мы готовили специалистов в области. Мы также не забываем среднетехническое образование. Сегодня техникумы требуют обновления оборудования и уровня образования, чтобы человек мог выйти за порог техникума и сразу же приступить к работе на производстве. Это важно сделать уже сейчас, пока эти заводы еще строятся. Мы договорились с "Газпромом", что техникум в Свободном получит такое финансирование», – подчеркнул губернатор.

Просмотров всего: 338

#Дальний Восток #областная власть #экономика

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Комментарии
Показать все (19) Обсудить на форуме
  • Baska

    Baska
    4 часа назад

    Появится еще одна ТОР! Как будто несколько или хотя бы одна ТОР уже есть

  • Коробка с карандашами

    Коробка с карандашами
    4 часа назад

    Территория опережающего развития чего? Безработицы и убийств?

  • full

    full
    4 часа назад

    Вроде выборы не скоро, чего это они распелись? Кресло подгорает?

  • гусеница

    гусеница
    4 часа назад

    Baska

    Появится еще одна ТОР! Как будто несколько или хотя бы одна ТОР уже есть



    На бумаге наверно есть.....

    С уважением

  • Baska

    Baska
    4 часа назад

    Да, бумага все стерпит

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    4 часа назад

    Baska

    Появится еще одна ТОР! Как будто несколько или хотя бы одна ТОР уже есть



    http://tor.belogorck.ru/

    Уже полтора года как

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    4 часа назад

    тоже из Белогорска
    Baska

    Появится еще одна ТОР! Как будто несколько или хотя бы одна ТОР уже есть



    http://tor.belogorck.ru/

    Уже полтора года как


    Ну и как оно??

  • Ксаныч

    Ксаныч
    4 часа назад

    Ну как оно?Десяток рабочих мест с зарплатой минимум и на пару миллионеров стало больше.Вот и весь тор Белогорска.

  • Oldlord

    Oldlord
    4 часа назад

    Да здравствует "мудрый" КАА!

    Самый "мудрый" КАА в мире!

    А по сути, доживём, увидим на сколько оно будет полезно для региона.

    Про золотую милю тоже дифирамбы пели...

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    3 часа назад

    Ксаныч

    Ну как оно?Десяток рабочих мест с зарплатой минимум и на пару миллионеров стало больше.Вот и весь тор Белогорска.



    Ну зачем вы так…один резидент - малый бизнес, запустил производство с апреля 2016, сейчас расширяется. Второй - единственный в России завод по глубокой переработке сои, скоро заработает первая очередь, потом вторая и третья.

    Что не так? Администрации Белогорска не надо было этим заниматься?

  • Хмык

    Хмык
    3 часа назад

    тоже из Белогорска

    Ксаныч

    Ну как оно?Десяток рабочих мест с зарплатой минимум и на пару миллионеров стало больше.Вот и весь тор Белогорска.



    Ну зачем вы так…один резидент - малый бизнес, запустил производство с апреля 2016, сейчас расширяется. Второй - единственный в России завод по глубокой переработке сои, скоро заработает первая очередь, потом вторая и третья.

    Что не так? Администрации Белогорска не надо было этим заниматься?



    Гыг. Всё это строилось без администрации Белогорска. Так что - можно и не заниматься. Работягам будет легче - не надо будет лишних отчетов писать.



  • Старший в классе

    Старший в классе
    2 часа назад

    Свободный скоро будет город сад! Газпром один чего стоит.. 20млрд инвестиций

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Старший в классе

    Свободный скоро будет город сад! Газпром один чего стоит.. 20млрд инвестиций



    Жаль только — жить в эту пору прекрасную

    Уж не придется — ни мне, ни тебе     (Н.Некрасов)

  • YRKAGRA

    YRKAGRA
    2 часа назад

    Город сад газовиков,омтальное резервация туземцев

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    2 часа назад

    Oldlord
    Старший в классе

    Свободный скоро будет город сад! Газпром один чего стоит.. 20млрд инвестиций



    Жаль только — жить в эту пору прекрасную

    Уж не придется — ни мне, ни тебе     (Н.Некрасов)


    Очень символично, учитывая насколько экологически полезны ГПЗ и ГХЗ.

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    1 час назад

    Хмык

    тоже из Белогорска

    Что не так? Администрации Белогорска не надо было этим заниматься?



    Гыг. Всё это строилось без администрации Белогорска. Так что - можно и не заниматься. Работягам будет легче - не надо будет лишних отчетов писать.



    Хмык, если бы администрация города головой полтора года (с января 2014 по август 2015) не поработала бы, никакого ТОРа бы не было, соответственно, никакой завод бы не стоился. Неужели даже эти простые вещи тяжелы для понимания?

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    тоже из Белогорска

    Хмык

    тоже из Белогорска

    Что не так? Администрации Белогорска не надо было этим заниматься?



    Гыг. Всё это строилось без администрации Белогорска. Так что - можно и не заниматься. Работягам будет легче - не надо будет лишних отчетов писать.



    Хмык, если бы администрация города головой полтора года (с января 2014 по август 2015) не поработала бы, никакого ТОРа бы не было, соответственно, никакой завод бы не стоился. Неужели даже эти простые вещи тяжелы для понимания?



    Создание ТОРа. Да. На этом всё.



    Само строительство шло без всякого участия администрации. Только сбор никому не нужных бумажек для Минвостокразвития. Это понятно? Так шта сейчас администрация может спать спокойно.



  • Старший в классе

    Старший в классе
    21 минута назад

    Ещё одна территория тор в области, хороший результат. Даже если сделают 50 рабочих мест будет плюс!

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    17 минут назад

    Хмык, ну о чем можно с вами говорить…зарекалась ведь не отвечать на ваши комменты

    Ну чтобы понятно - администрация создала у словия, чтобы предприятия начали строиться. Если бы администрация сидела на попе, то никакого тора бы не было. Но создав тор, работа администрации не закончилась - ее надо наполнить резидентами, те новыми производствами. Вот этим, в том числе, и занимаемся.

    Ну и без "ненужных бумажека" как вы говорите - ни тора, ни завода

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