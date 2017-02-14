В Амурской области появится еще одна территория опережающего развития «Свободненская»

На очередном заседании правительственной подкомиссии по вопросам реализации инвестпроектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе был рассмотрен вопрос создания территорий опережающего развития. Участники заседания под председательством вице-премьера Юрия Трутнева приняли решение о создании ТОР «Свободненская» в Амурской области и ТОР «Нефтехимический» в Приморском крае.

За время своей работы подкомиссия уже одобрила создание 15 территорий опережающего развития, государственную поддержку 13 инвестпроектов и признала приоритетными для целей финансирования фондом развития Дальнего Востока еще 14 проектов. В пяти дальневосточных регионах введен режим Свободного порта.

«По этим проектам уже ведется работа. Общее количество инвестиционных проектов, реализуемых с использованием данных инструментов, сегодня приближается к 500. Точная цифра – 477. Это работа уже позволяет привлечь на Дальний Восток более 1 триллиона рублей и создать 58 тысяч рабочих мест», – сказал Юрий Трутнев.

Комментируя создание еще двух ТОР на Дальнем Востоке, вице-премьер отметил: «Это очень важные и очень большие территории. Хотя количество проектов в них не очень велико – всего три, это большие проекты, реализуемые нашими крупными компаниями – "Роснефть" и "Сибур". Общий объем частных инвестиций – 1,7 триллиона рублей. Это более чем в два раза увеличивает общий объем вложений на Дальний Восток».

В амурской ТОР «Свободненская» планируется построить два крупных предприятия. ПАО «Газпром» заявило о строительстве Амурского газоперерабатывающего завода с объемом частных инвестиций 690,3 миллиарда рублей. На создание инфраструктуры планируется привлечь 12,5 миллиарда рублей из федерального бюджета. Будет создано более 2,6 тысячи новых рабочих мест.

ПАО «Сибур-Холдинг» заявил о возможном создании Амурского газохимического комбината с объемом частных инвестиций 500 миллиардов рублей. При этом из федерального бюджета должны быть выделены 20,4 миллиарда рублей. В настоящее время принимается инвестиционное решение о строительстве комбината. В рамках предприятия будет создано более 1,5 тысячи рабочих мест.

«Эти проекты уже начинают движение: по ним уже идут инвестиции, проводятся экспертизы проектов, выделяется земля. Предварительные консультации в правительстве уже прошли, дорожные карты по реализации проектов мы представляем. Мы не делим проекты на большие и маленькие. Когда компании вкладывают деньги, строят новые предприятия, создают рабочие места – это и есть экономическое развитие. Это новая жизнь, новое развитие регионов. В результате у нас появляется возможность привести в порядок инфраструктуру, получить совершенно нового уровня поступления в бюджет. Могу сказать, что только с реализацией указанных проектов бюджет Амурской области увеличится в два раза», – прокомментировал Юрий Трутнев.

По словам губернатора Амурской области Александра Козлова, Амурская область становится другой – она переходит от своей традиционной сельскохозяйственной специализации к индустриальной.

«Приход таких крупных компаний как "Газпром", "Сибур" говорит о том, что приходит век индустриализации и для нашей области. Это не просто транзит, хотя тоже важен, как "Сила Сибири", а именно - создание в регионе производств. Уровнем таких заводов сейчас не может похвастаться ни один дальневосточный регион. Это приведет к созданию новых профессий, формированию новых рабочих мест. Всегда есть мультипликация. Вокруг одного завода в ТОР приводит к появлению других производств. Например, это завод по производству металлоконструкций, чтобы обслуживать строящиеся предприятия», – отметил глава Приамурья.

Губернатор также добавил, что ТОР «Свободненская» даст преференции для инвесторов, что важно в существующих экономических условиях для строительства новых заводов, а также позволит привлечь федеральные средства на формирование инфраструктуры вокруг города Свободный.

«Это город со сложной историей, в свое время это был город БАМлага (подразделение ГУЛАГ). Сегодня мы реализуем в городе программу переселения из аварийного жилья. Территория опережающего развития позволит нам строить новые школы, детские сады, реконструировать Дом культуры, создать физкультурно-оздоровительный комплекс», – уточнил Александр Козлов.

По мнению главы Приамурья, новые рабочие места будут влиять в том числе на специализацию учебных заведений. «Под строящиеся производства создаются новые кафедры в вузах, чтобы мы готовили специалистов в области. Мы также не забываем среднетехническое образование. Сегодня техникумы требуют обновления оборудования и уровня образования, чтобы человек мог выйти за порог техникума и сразу же приступить к работе на производстве. Это важно сделать уже сейчас, пока эти заводы еще строятся. Мы договорились с "Газпромом", что техникум в Свободном получит такое финансирование», – подчеркнул губернатор.

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#Дальний Восток #областная власть #экономика

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