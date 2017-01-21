Благовещенские первоклашки подарили водителям «важный знак»

Фото: www.admblag.ru

В Благовещенске 17 февраля первоклассники школы № 16 поучаствовали в акции вместе с сотрудниками Госавтоинспекции. Акцию назвали «Подари водителю важный знак!». Около 30 ребят отправились вместе с инспекторами на улицу, взяв с собой подарки для водителей и специальные информационные плакаты.

Сотрудники ГИБДД останавливали автомобили, а дети дарили водителям изготовленные для акции знаки, предупреждая, чтобы водители были внимательными за рулем.

«Большинство водителей нашли минутку времени и выслушали важные и нужные обращения детей к ним. А водитель и пассажиры одного из маршрутных автобусов приняли активное участие в акции», – рассказали сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский».

Сотрудники Госавтоинспекции обращаются ко всем водителям с просьбой не игнорировать подобные мероприятия, ссылаясь на занятость – дети старательно готовятся к таким акциям.

Просмотров всего: 252

#дети #транспорт

распечатать