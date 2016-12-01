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18февраля
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Сегодня, 11:42 14

В Благовещенске у входа в кафе был ранен посетитель

В ночь на 18 февраля в одном из кафе Благовещенска в районе Ленина – Шевченко произошел конфликт между посетителями. Выяснять отношения мужчины пошли на улицу – у входа в увеселительное заведение. Один из участников инцидента получил ранение из травматического пистолета.

Сообщение о случившемся поступило в дежурную часть благовещенской полиции. «Информация сразу же была передана наружным нарядам и патрулям. Незамедлительно на место происшествия прибыли стражи порядка, которые патрулировали этот район. Полицейские оказали пострадавшему первую медицинскую помощь», – сообщили в амурском управлении МВД.

Все участники конфликта задержаны, в том числе мужчина, который использовал травматическое оружие.

Пострадавшего 1994 года рождения увезли в больницу. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Просмотров всего: 3965

#происшествия

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Комментарии
Показать все (14) Обсудить на форуме
  • start-stop

    start-stop
    6 часов назад

    Давно пора закрыть эти неблагополучные заведения

    заведения на Ленина Шевченко

  • Ю3к

    Ю3к
    6 часов назад

    Опять Швейк отличился?

  • ШпиеН

    ШпиеН
    6 часов назад

    Капец ну сколько можно,и ведь другие примеры ничему не научили этих оленей

  • vertex

    vertex
    6 часов назад

    Когда уже прикроют все эти гадюшники?

  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    6 часов назад

    "...vertex 4 минуты назад

    Когда уже прикроют все эти гадюшники?..."

    Да причем здесь заведения? Речь об оленях, кто туда с оружием ходят и биться выползают по пьяни.

  • vertex

    vertex
    6 часов назад

    Кто этих оленей пропускает?

  • Ю3к

    Ю3к
    6 часов назад

    vertex

    Когда уже прикроют все эти гадюшники?



    Вы чего?! Где же тогда Абрамов будет культурно проводить вечера и выявлять наркоторговцев?!

  • батарейка

    батарейка
    5 часов назад

    Да никогда его не закроют,кто-то из сильных мира сего его держит

  • mm_13874355554481458502

    mm_13874355554481458502
    5 часов назад

    Прикроют наверное только тогда, когда убьют сына какого-нибудь крупного бизнесмена или этот сын будет причастен к убийству... ТОЛЬКО ТОГДА ВОЗМОЖНО возьмутся за них... а так не известно сколько еще жизней будут искалечены на их территории.

  • belka717

    belka717
    5 часов назад

    Лучше было бы перевести все ночные кафе в дневные и установить везде металлоискатели. До чего дожились!

  • тандем

    тандем
    5 часов назад

    Амурская область оказалась на 34 месте в рейтинге душевнобольных регионов В регионе 23 827 душевнобольных(сколько же докторов надо? Силовики в борьбе с такими бессильны и как пример : ОСУЖДЕН ПОЛИЦЕЙСКИЙ, ЗАСТРЕЛИВШИЙ МУЖЧИНУ У КАФЕ «КИТАЙ-ГОРОД»). Очень многие психически больные имеют проблемы с алкоголем и наркотиками, а у многих употребляющих алкоголь и наркотики, естественно, часто проблемы с психикой. Вообще, очень многие исследователи считают, что проблемы с алкоголем и наркотиками в основном вторичны и являются следствием какого-то психического расстройства. Это необязательно шизофрения, это может быть психопатия или иные формы. И все они(проблемные) собираются не на хоккее, а там же примерно, где и известный депутат пытался входить в образ ликвидатора алконаркоголя и получил оглушительную популярность(до сих пор заставка-реклама на VT висит) на весь федеральный округ .

  • nekro

    nekro
    2 часа назад

    Естественный отбор, ветер северный. Когда уже до умственно отсталых парней дойдет, что "пойдем, выйдем, поговорим" - это пережиток 90. Причем, в большинстве случаев, тех кто выходит и ждет участь тех же пацанчиков из 90))

  • Бодрячок

    Бодрячок
    2 часа назад

    Опять эти быдлятники на Шевченко.

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    vertex

    Когда уже прикроют все эти гадюшники?



    Когда уже полицаи начнут там работать по настоящему?

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