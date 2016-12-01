В Благовещенске у входа в кафе был ранен посетитель

В ночь на 18 февраля в одном из кафе Благовещенска в районе Ленина – Шевченко произошел конфликт между посетителями. Выяснять отношения мужчины пошли на улицу – у входа в увеселительное заведение. Один из участников инцидента получил ранение из травматического пистолета.

Сообщение о случившемся поступило в дежурную часть благовещенской полиции. «Информация сразу же была передана наружным нарядам и патрулям. Незамедлительно на место происшествия прибыли стражи порядка, которые патрулировали этот район. Полицейские оказали пострадавшему первую медицинскую помощь», – сообщили в амурском управлении МВД.

Все участники конфликта задержаны, в том числе мужчина, который использовал травматическое оружие.

Пострадавшего 1994 года рождения увезли в больницу. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

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#происшествия

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