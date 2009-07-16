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Амурская область оказалась в середине рейтинга душевнобольных регионов

Амурская область оказалась в середине рейтинга душевнобольных регионов

«Лайф» нарисовал карту безумия России. Минздрав и главный психиатрический институт страны — Исследовательский центр психиатрии и наркологии имени Сербского — предоставили «Лайфу» статистику о душевном здоровье россиян. Последние имеющиеся данные — итоги 2015 года, результаты 2016-го подведут этой весной, но из года в год регионы-лидеры почти не меняются.

Речь идёт о россиянах, которые обратились за психиатрической помощью и по итогам исследования находятся под диспансерным наблюдением с различными диагнозами.

По имеющимся данным, Амурская область оказалась на 34 месте в рейтинге психически нездоровых регионов. В регионе 23 827 душевнобольных. В пересчете на 100 тысяч населения — это 2 942 душевнобольных.

Для сравнения, в Алтайском крае, который находится в числе лидеров по количеству душевнобольных, на 100 тысяч населения приходится 6 365 психически больных людей, а в Чеченской Республике, которая оказалась в самом конце списка, 937 человек, страдающих психическими расстройствами, на 100 тысяч населения.

Общие показатели численности сумасшедших достигали пиковых значений 10 лет назад. Тогда психические заболевания были зафиксированы у чуть более 4,25 миллиона человек. С тех пор контингент психически больных в России падает, и на конец 2015-го это 4,04 миллиона человек. В Амурской области в 2011 году было 3 021 душевнобольной на 100 тысяч населения, в 2012 году — 3 075, в 2013 году — 3 057, в 2014 году — 3 045 и в 2015 году — 2 942.

Среди психических расстройств — четверть, 1,1 миллиона человек, страдают от психоза и слабоумия (из них свыше 500 тысяч человек с шизофренией), ещё у четверти больных (900 тысяч) диагноз умственная отсталость, и у 2 миллионов человек — расстройства непсихотического характера, небуйные.

Но как говорят специалисты, 4 миллиона человек — это те, кто обратился. А на самом деле, по некоторым данным, в том числе зарубежным, в России около 14 миллионов психически больных, это включая и лёгкие психические, и наркологические расстройства.

Отчасти рейтинг самых психически здоровых регионов совпадает с рейтингом трезвости, в котором Амурская область оказалась в числе наиболее пьющих регионов.

«Очень многие психически больные имеют проблемы с алкоголем и наркотиками, а у многих употребляющих алкоголь и наркотики, естественно, часто проблемы с психикой. Вообще, очень многие исследователи считают, что проблемы с алкоголем и наркотиками в основном вторичны и являются следствием какого-то психического расстройства. Это необязательно шизофрения, это может быть психопатия или иные формы. Ведь все выпивают, но не у всех формируется алкоголизм. Конечно, на психологически-биологические особенности организма накладывается социальный фон. Стрессовые ситуации обостряют патологию, поэтому чем больше социальных проблем, тем больше проявляются ранее скрытые психические расстройства — в том числе из-за употребления алкоголя и наркотиков. И так круг замыкается», — сказал Борис Казаковцев, который в течение 16 лет был главным специалистом-психиатром Минздрава.

Просмотров всего: 865

#жизнь #здоровье

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Комментарии
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  • Дмитрий1959

    Дмитрий1959
    7 часов назад

    даааа-суровый край

  • Ассасин

    Ассасин
    7 часов назад

    Не выежывайся жалкое подобие власти

    Амурская область - красный остров.

    Едро - в помойное ведро.

  • Tуман

    Tуман
    7 часов назад

    Наконец-то и про нас, психов, страна узнает. Мочу нюхаем, чай из самоваров пьём... Психи, одним словом.

  • Gelo

    Gelo
    5 часов назад

    Из Чечни все буйные перебрались в наши города и веси...

  • loca-loca

    loca-loca
    5 часов назад

    А на первом месте хто

  • OT

    OT
    4 часа назад

    Конечно псих не станет обращаться к психиатру. Его только в усмирительной рубашке привозят.

    А вот "Шуриков" наплодили не меряно и любопытно только есть-ли они в психушке не сплавляют-ли их туда?.

  • Local

    Local
    4 часа назад

    О. Подтёрли )

  • Local

    Local
    4 часа назад

    Кстати. Если я без комментариев размещу гифку, нарезаную из передачи Первого областного канала, по какой статье Правил меня забанят?

  • Гришин

    Гришин
    3 часа назад

    та статья помогла понять, что не так с нашей властью))

  • chuma

    chuma
    3 часа назад

    За ксенофобию.

  • Крокодиловая сумочка

    Крокодиловая сумочка
    3 часа назад

    Самые буйные

    Самые спокойные

    Место в рейтингеНазвание субъектаКоличество больных на 100 тыс. человек населенияОбщее количество больных

    1Алтайский край6365151800

    2Чукотский авт.округ51722614

    3Ямало-Ненецкий авт. округ459224795

    4Пермский край4225111414

    5Красноярский край3963113301

    6Тверская область395852047

    7Челябинская область3785132372

    8Еврейская автономная область37736353

    9Ивановская область369038264

    10Кировская область365147624

    11Республика Башкортостан3402138525

    12Воронежская область339479120

    13Ярославская область336842830

    14Пензенская область329944719

    15Забайкальский край329435818

    16Республика Бурятия326831972

    17Томская область325234939

    18Кемеровская область320687374

    19Орловская область319324431

    20Вологодская область319238014

    21Астраханская область318732544

    22Омская область317562805

    23Курганская область316927563

    24Псковская область316820629

    25Владимирская область314444186

    26Иркутская область312875539

    27Новгородская область310119183

    28Камчатский край30889797

    29Оренбургская область302960609

    30Новосибирская область302182979

    31Калужская область300730389

    32Республика Мордовия296123950

    33Смоленская область295128475

    34Амурская область294223827

    35Костромская область293719220

    36Липецкая область293533984

    37Республика Коми293525369

    38Чувашская республика292136163

    39Республика Карелия288418242

    40Краснодарский край2861156013

    41Приморский край281654432

    42Ненецкий автономный округ28081218

    43Республика Калмыкия28007856

    44Тюменская область без авт. Округов278539801

    45Саратовская область278069309

    46Республика Марий Эл277519077

    47Республика Хакасия276614822

    48Волгоградская область276470691

    49Магаданская область27544078

    50Республика Дагестан275182272

    51Ульяновская область273034463

    52Сахалинская область272813325

    53Тульская область267240442

    54Санкт-Петербург2618135891

    55Хабаровский край261534995

    56Удмуртская республика256938979

    57Курская область253628336

    58Республика Крым250647515

    59Белгородская область250438762

    60Тамбовская область249726525

    61Республика Алтай24795298

    62Архангельская область без авт. округа.247828253

    63Республика Адыгея247811128

    64Нижегородская область246680650

    65Свердловская область2454106193

    66Рязанская область243727672

    67Ставропольский край2435901

    68Ростовская область2363100241

    69Московская область2315167367

    70Мурманская область228317491

    71Республика Татарстан223986299

    72Республика Тыва22126940

    73Ленинградская область217738652

    74Брянская область210725978

    75Ханты-Мансийский авт. округ - Югра208433590

    76Карачаево-Черкесская республика20639675

    77Республика Саха (Якутия)197318877

    78Калининградская область193318733

    79Севастополь18907540

    80Самарская область188960682

    81Москва1739212090

    82Кабардино-Балкарская республика145512524

    83Республика Северная Осетия - Алания13629604

    84Республика Ингушетия11105151

    85Чеченская республика93712841

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  • 55

    55
    2 часа назад

    Вот статья, что что сразу ассоциация на бодряка.

  • OT

    OT
    2 часа назад

    Еслиб Кремль как чеченцам платил, то психов небыло-бы

  • YRKAGRA

    YRKAGRA
    2 часа назад

    не порядок,доработать,должны быть первыми :)))

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    2 часа назад

    Краснодарский край недалеко ушёл, наши переехали?))00.

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    YRKAGRA

    не порядок,доработать,должны быть первыми :)))



    Приложим все силы, чтобы оказаться в лидерах!



  • full

    full
    56 минут назад

    Самые богатые - самые здоровые?

  • Старший в классе

    Старший в классе
    13 минут назад

    Зайдите в приемную ЛДПР, там процентов 50 этих душевнобольных

  • full

    full
    8 минут назад

    Старший в классе

    Зайдите в приемную ЛДПР, там процентов 50 этих душевнобольных



    Да, а кто второй, кроме вас был?

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