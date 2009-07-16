Амурская область оказалась в середине рейтинга душевнобольных регионов

«Лайф» нарисовал карту безумия России. Минздрав и главный психиатрический институт страны — Исследовательский центр психиатрии и наркологии имени Сербского — предоставили «Лайфу» статистику о душевном здоровье россиян. Последние имеющиеся данные — итоги 2015 года, результаты 2016-го подведут этой весной, но из года в год регионы-лидеры почти не меняются.

Речь идёт о россиянах, которые обратились за психиатрической помощью и по итогам исследования находятся под диспансерным наблюдением с различными диагнозами.

По имеющимся данным, Амурская область оказалась на 34 месте в рейтинге психически нездоровых регионов. В регионе 23 827 душевнобольных. В пересчете на 100 тысяч населения — это 2 942 душевнобольных.

Для сравнения, в Алтайском крае, который находится в числе лидеров по количеству душевнобольных, на 100 тысяч населения приходится 6 365 психически больных людей, а в Чеченской Республике, которая оказалась в самом конце списка, 937 человек, страдающих психическими расстройствами, на 100 тысяч населения.

Общие показатели численности сумасшедших достигали пиковых значений 10 лет назад. Тогда психические заболевания были зафиксированы у чуть более 4,25 миллиона человек. С тех пор контингент психически больных в России падает, и на конец 2015-го это 4,04 миллиона человек. В Амурской области в 2011 году было 3 021 душевнобольной на 100 тысяч населения, в 2012 году — 3 075, в 2013 году — 3 057, в 2014 году — 3 045 и в 2015 году — 2 942.

Среди психических расстройств — четверть, 1,1 миллиона человек, страдают от психоза и слабоумия (из них свыше 500 тысяч человек с шизофренией), ещё у четверти больных (900 тысяч) диагноз умственная отсталость, и у 2 миллионов человек — расстройства непсихотического характера, небуйные.

Но как говорят специалисты, 4 миллиона человек — это те, кто обратился. А на самом деле, по некоторым данным, в том числе зарубежным, в России около 14 миллионов психически больных, это включая и лёгкие психические, и наркологические расстройства.

Отчасти рейтинг самых психически здоровых регионов совпадает с рейтингом трезвости, в котором Амурская область оказалась в числе наиболее пьющих регионов.

«Очень многие психически больные имеют проблемы с алкоголем и наркотиками, а у многих употребляющих алкоголь и наркотики, естественно, часто проблемы с психикой. Вообще, очень многие исследователи считают, что проблемы с алкоголем и наркотиками в основном вторичны и являются следствием какого-то психического расстройства. Это необязательно шизофрения, это может быть психопатия или иные формы. Ведь все выпивают, но не у всех формируется алкоголизм. Конечно, на психологически-биологические особенности организма накладывается социальный фон. Стрессовые ситуации обостряют патологию, поэтому чем больше социальных проблем, тем больше проявляются ранее скрытые психические расстройства — в том числе из-за употребления алкоголя и наркотиков. И так круг замыкается», — сказал Борис Казаковцев, который в течение 16 лет был главным специалистом-психиатром Минздрава.

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#жизнь #здоровье

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