Недобросовестная конкуренция в Приамурье выросла в четыре раза

«Азиатско-Тихоокеанский банк» выплатил штраф – 300 тысяч рублей – за то, что рассылал людям рекламные смс-сообщения без их согласия. Об этом рассказали в амурском управлении ФАС, где в пятницу, 17 февраля, подвели итоги года. В 2016 году антимонопольщики выписали в четыре раза больше предупреждений за недобросовестную конкуренцию: В 2015 году таких нарушений было 14, в прошлом – 66.

Возбуждено 16 дел. Больше всего нарушений допустили местные органы самоуправления. Актом недобросовестной конкуренции признали перевозки службы такси «Максим», в которой водители работали без разрешения. А повышение цен на бензин в области происходит в рамках закона.

«У нас, конечно, повышение цен на горюче-смазочные материалы периодически происходит. Но на сегодняшний день я могу вас заверить – и граждан Амурской области, и СМИ, что сегодня это происходит в рамках закона. Нарушений на рынке горюче-смазочных материалов сегодня нет», – рассказал руководитель Амурского УФАС России Александр Дегодьев.

Просмотров всего: 664

#происшествия #экономика

распечатать