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17 февраля 2017, 20:44 10

Недобросовестная конкуренция в Приамурье выросла в четыре раза

Недобросовестная конкуренция в Приамурье выросла в четыре раза

«Азиатско-Тихоокеанский банк» выплатил штраф – 300 тысяч рублей – за то, что рассылал людям рекламные смс-сообщения без их согласия. Об этом рассказали в амурском управлении ФАС, где в пятницу, 17 февраля, подвели итоги года. В 2016 году антимонопольщики выписали в четыре раза больше предупреждений за недобросовестную конкуренцию: В 2015 году таких нарушений было 14, в прошлом – 66.

Возбуждено 16 дел. Больше всего нарушений допустили местные органы самоуправления. Актом недобросовестной конкуренции признали перевозки службы такси «Максим», в которой водители работали без разрешения. А повышение цен на бензин в области происходит в рамках закона.

«У нас, конечно, повышение цен на горюче-смазочные материалы периодически происходит. Но на сегодняшний день я могу вас заверить – и граждан Амурской области, и СМИ, что сегодня это происходит в рамках закона. Нарушений на рынке горюче-смазочных материалов сегодня нет», – рассказал руководитель Амурского УФАС России Александр Дегодьев.

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#происшествия #экономика

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Комментарии
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  • Бодрячок

    Бодрячок
    4 часа назад

    Ходите пешком, этл все в рамках закона

  • Uran239

    Uran239
    3 часа назад

    Заправлялся бы за свой счёт, не так бы песни пел.

  • full

    full
    3 часа назад

    Интересно узнать методику подсчета этого перла - Недобросовестная конкуренция в Приамурье выросла в четыре раза

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    3 часа назад

    а где есть добросовестная? наверное на закупках.

  • full

    full
    3 часа назад

    Raf Rafovich

    а где есть добросовестная? наверное на закупках.



    У Путина с Медведевым.

  • ЕвдокимОFF

    ЕвдокимОFF
    3 часа назад

    из статьи же понятно-где денег мало-там бардак, где много-никаких вопросов

  • agbor

    agbor
    2 часа назад

    У кого у кого, а в этой конторе УФАС бардак полный. С ОСАГО проблемы есть, цены на топливо растут (в рамках закона правда

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    2 часа назад

    Топливо только будет расти. Дрова,уголь,бензин. Это все привозное. Перевозчики своего не упустят.

  • OVOD

    OVOD
    1 час назад

    ОСАГО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ОСАГО?????????????????????????????????????

  • Баловник

    Баловник
    44 минуты назад

    Похоже УФАС стали хуже подкармливать. Хоть как-то работать начали. В реальности количество нарушений можно смело умножать на сто.

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