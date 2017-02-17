Александр Мигуля намерен обжаловать смягченный приговор

Адвокат бывшего мэра Благовещенска Александра Мигули Дмитрий Шерстнев заявил, что они намерены обжаловать и апелляционное решение суда. По мнению защиты, виновность бывшего мэра также не была доказана.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», экс-мэра Благовещенска Амурской области Александра Мигулю 12 августа 2016 года приговорили к 9 годам лишения свободы. Теперь срок снижен. 15 февраля 2017 года судебная коллегия по уголовным делам Амурского областного суда изменила приговор Благовещенского городского суда. Мигуля освобожден от наказания по пункту «б» части 2 статьи 285.1 УК РФ в связи с истечением срока давности. Окончательное наказание назначено в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Адвокат с решением не согласен. Он пояснил, что из приговора исключили одну из трех статей, по которой обвиняли Мигулю, а именно – нецелевое расходование бюджетных средств в особо крупном размере. Ее исключили в связи с истечением срока давности. Адвокаты будут обжаловать приговор в суде кассационной инстанции. И рассказали, что их подзащитный духом не падает.

Если же этот приговор останется в силе, то Александр Мигуля выйдет на свободу весной 2022 года – спустя семь лет с того момента, как его поместили в СИЗО. В УФСИН сообщили, что пока не знают, где будет проводить годы заключения бывший мэр. На территории Амурской области всего одна колония общего режима – на 5-й стройке. Бывший градоначальник может отбывать срок наказания и в стенах СИЗО.

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