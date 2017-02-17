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17 февраля 2017, 20:18 8

Александр Мигуля намерен обжаловать смягченный приговор

Александр Мигуля намерен обжаловать смягченный приговор

Адвокат бывшего мэра Благовещенска Александра Мигули Дмитрий Шерстнев заявил, что они намерены обжаловать и апелляционное решение суда. По мнению защиты, виновность бывшего мэра также не была доказана.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», экс-мэра Благовещенска Амурской области Александра Мигулю 12 августа 2016 года приговорили к 9 годам лишения свободы. Теперь срок снижен. 15 февраля 2017 года судебная коллегия по уголовным делам Амурского областного суда изменила приговор Благовещенского городского суда. Мигуля освобожден от наказания по пункту «б» части 2 статьи 285.1 УК РФ в связи с истечением срока давности. Окончательное наказание назначено в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Адвокат с решением не согласен. Он пояснил, что из приговора исключили одну из трех статей, по которой обвиняли Мигулю, а именно – нецелевое расходование бюджетных средств в особо крупном размере. Ее исключили в связи с истечением срока давности. Адвокаты будут обжаловать приговор в суде кассационной инстанции. И рассказали, что их подзащитный духом не падает.

Если же этот приговор останется в силе, то Александр Мигуля выйдет на свободу весной 2022 года – спустя семь лет с того момента, как его поместили в СИЗО. В УФСИН сообщили, что пока не знают, где будет проводить годы заключения бывший мэр. На территории Амурской области всего одна колония общего режима – на 5-й стройке. Бывший градоначальник может отбывать срок наказания и в стенах СИЗО.

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#происшествия #суды

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Комментарии
Показать все (8) Обсудить на форуме
  • Агамемнон

    Агамемнон
    3 часа назад

    Печально... Убийцам меньше дают

  • full

    full
    3 часа назад

    Все правильно, правосудия для Мигули в Амурке не будет. Нужно идти по инстанциям вверх.

  • Касандра

    Касандра
    3 часа назад

    ну что ж никак не успокоится

  • Мой Господин

    Мой Господин
    2 часа назад

    Мигуля такой святоша сидит на фото. Намыная территория, засыпка русла Амура- кому это нахрен нужно было? Чисто деньги отмыл. А это все таких денег стоило, что не то что парк, можно было комплексе поставить. А что Мигуля? Организовал с дружками буреюгесстрой, отсыпал набережную. В итоге вышла неплохая компания для отмывания денег.

    "Золотые" проекты Мигули это утопия для отмывания денег, кто рядом был тот знает, ибо деньги уже в карманах. Набережную отстроить за бюджет области тоже утопия. Вот зато федерация может помочь, но господин Абрамов не собирается это делать. Сидит в комитете по развитию ДВ, и специально не собирается помогать области. А боты Труша только орать могут, где ваш солнцеликий москвич???

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Касандра

    ну что ж никак не успокоится



    За семь лет сама бы успокоилась?

  • marcepan

    marcepan
    1 час назад

    Чозабред? Какой буреяхэсстрой? Фантазия у людей зашкаливает

  • full

    full
    1 час назад

    Мой Господин

    Мигуля такой святоша сидит на фото. Намыная территория, засыпка русла Амура- кому это нахрен нужно было? Чисто деньги отмыл. А это все таких денег стоило, что не то что парк, можно было комплексе поставить. А что Мигуля? Организовал с дружками буреюгесстрой, отсыпал набережную. В итоге вышла неплохая компания для отмывания денег. "Золотые" проекты Мигули это утопия для отмывания денег, кто рядом был тот знает, ибо деньги уже в карманах. Набережную отстроить за бюджет области тоже утопия. Вот зато федерация может помочь, но господин Абрамов не собирается это делать. Сидит в комитете по развитию ДВ, и специально не собирается помогать области. А боты Труша только орать могут, где ваш солнцеликий москвич???



    Понос?

  • ЛюсиТа

    ЛюсиТа
    56 минут назад

    А может ктонить коротко в двух словах объяснить: за что его?

    Чтобы, девушка, не проживающая в Блг, поняла суть процесса?)))

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