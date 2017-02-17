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17 февраля 2017, 19:29 2

Маленькому благовещенцу Артемию собирают деньги на лечение в Китае

Маленькому благовещенцу Артемию собирают деньги на лечение в Китае

Годовалому благовещенцу Артемию Дымову собирают средства на лечение. У мальчика сложное заболевание. Помочь ему могут в китайской клинике «Пухуа», считают родители. Лечение в России и Корее не дало положительных результатов.

Полный диагноз, поставленный Артемию, – органическое поражение ЦНС, атрофия обоих гипокампов, смешанная заместительная гидроцефалия, спаситическая диплегия с преобладанием в правых конечностях, эпилептиформный синдром, синдром бульбарных нарушений, грубая задержка психомоторного развития. Родители надеются на помощь китайских врачей.

«Я сейчас общаюсь со многими мамочками, у которых дети тоже находятся в тяжелом состоянии. Общение с ними дают мне силы. Мы с семьей живем в состоянии надежды на улучшение уже год. У моей подруги девочка с похожим диагнозом, и она мне сказала обязательно обратиться за помощью в больницу "Пухуа" в Пекине. У ее ребенка после операции там появились улучшения.

До этого мы с мужем обращались за лечением в клиники Москвы, Санкт-Петербурга и в клиники Кореи, но это ничего не дало нам. Врачи везде говорили, что ребенок в крайне тяжелом состоянии. Мы надеемся, что именно в Пекине нам смогут помочь и у ребенка появятся бытовые навыки. Надеемся для начала, что он сможет сам самостоятельно кушать. На сегодняшний день нами уже собрано почти 600 тысяч рублей», – рассказала мама Артемия Олеся Дымова.

Перечислить средства для лечение маленького мальчика можно на карту Сбербанка 4276 0300 1097 1594.

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#дети #соцзащита

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Комментарии
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  • Котков

    Котков
    2 часа назад

    Говорят что выставлять своё счастье на показ и бросаться в сетях эпитетами типа "Завидуйте молча" - плохая примета...именно так кажется у вас было до рождения ребенка? Сглазили вас просто, вот и всё... Будем надеяться что китайцы помогут. Хотя на мой взгляд указанная сумма - только начало.

  • Natalia2777

    Natalia2777
    1 час назад

    Уточните номер карты, банк пишет что не верный номер

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