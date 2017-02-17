Спасатели учили педагогов пользоваться альпинистской техникой (фото)

Амурские спасатели дали мастер-класс по гражданской самообороне учителям ОБЖ и физкультуры. В Благовещенск съехались 15 педагогов со всей области. Специалисты показали, как правильно пользоваться приборами радиационной, химической разведки, альпинистской техникой.

Учителям объяснили, как эвакуировать пострадавшего при помощи альпинистского снаряжения, и продемонстрировали, как надевать защитный костюм. Эти знания им пригодятся при подготовке школьников к ежегодной профильной смене «Юный спасатель-пожарный–2017». В этом году она проходит в семнадцатый раз. Занятия прошли в рамках подготовительного семинара. На подготовку ребят у педагогов есть еще несколько месяцев. Смена пройдет в июне 2017 года.

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