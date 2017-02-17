В благовещенском аэропорту сняли с рейса экс-директора «управляйки» Игоря Жигалина (видео)

17 февраля из-за многомиллионных долгов судебные приставы помешали экс-директору обанкротившейся управляющей компании «Энергокомфорт» Игорю Жигалину вылететь из Благовещенска. Когда он регистрировался на рейс, к нему подошли судебные приставы. Игорю Жигалину пришлось отменить поездку и проследовать с ними.

Как рассказала Амур.инфо судебный пристав Зоя Загиева, после того как управляющая компания, директором которой являлся Игорь Жигалин, обанкротилась, оставшиеся долги в 30 миллионов рублей по постановлению суда перешли на имя Жигалина как на физическое лицо. С ноября 2016 года судебный пристав пытался разыскать экс-директора «управляйки», чтобы вручить ему постановление о возбуждении исполнительного производства, а также присылал постановление в печатном виде по месту жительства Жигалина. Но мужчине удавалось скрываться.

«Мы выяснили, что он работает в фирме "Жилкомфорт-4" (она тоже находится на стадии банкротства – Прим. ред.). Неоднократно туда приезжали к нему, но он то болеет, то в отпуске, то просто отсутствует по каким-то причинам. В итоге его объявили в розыск», – пояснила судебный пристав.

После этого приставам поступила информация о том, что Игорь Жигалин приобрел билеты на 17 февраля по маршрутам Благовещенск – Москва и Москва – Краснодар. Но вылететь из города у мужчины не получилось. В аэропорту Жигалина, находившегося в сопровождении дамы, остановили приставы и увезли в амурское управление ФССП, где вручили постановление о возбуждении производства.

«Он, конечно, не ожидал, что его встретят приставы. Сначала, видимо, не поверил, что его действительно могут задержать, и попытался продолжить процесс регистрации на рейс. Но потом понял, что приставы не намерены позволить ему покинуть город. Сейчас специалисты управления будут выяснять, какое на нем есть имущество, и будут его арестовывать. Банковские счета уже арестованы. Если он будет уклоняться от уплаты долга, то ему грозит уголовное преследование», – сообщила пристав.

Тем не менее Игорь Жигалин после вручения ему постановления может вновь купить билеты и покинуть Благовещенск. Ему запрещено выезжать за границу, но перемещаться по территории страны он имеет право.

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