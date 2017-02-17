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17 февраля 2017, 18:10 20

В благовещенском аэропорту сняли с рейса экс-директора «управляйки» Игоря Жигалина (видео)

В благовещенском аэропорту сняли с рейса экс-директора «управляйки» Игоря Жигалина (видео)

17 февраля из-за многомиллионных долгов судебные приставы помешали экс-директору обанкротившейся управляющей компании «Энергокомфорт» Игорю Жигалину вылететь из Благовещенска. Когда он регистрировался на рейс, к нему подошли судебные приставы. Игорю Жигалину пришлось отменить поездку и проследовать с ними.

Как рассказала Амур.инфо судебный пристав Зоя Загиева, после того как управляющая компания, директором которой являлся Игорь Жигалин, обанкротилась, оставшиеся долги в 30 миллионов рублей по постановлению суда перешли на имя Жигалина как на физическое лицо. С ноября 2016 года судебный пристав пытался разыскать экс-директора «управляйки», чтобы вручить ему постановление о возбуждении исполнительного производства, а также присылал постановление в печатном виде по месту жительства Жигалина. Но мужчине удавалось скрываться.

«Мы выяснили, что он работает в фирме "Жилкомфорт-4" (она тоже находится на стадии банкротстваПрим. ред.). Неоднократно туда приезжали к нему, но он то болеет, то в отпуске, то просто отсутствует по каким-то причинам. В итоге его объявили в розыск», – пояснила судебный пристав.

После этого приставам поступила информация о том, что Игорь Жигалин приобрел билеты на 17 февраля по маршрутам Благовещенск – Москва и Москва – Краснодар. Но вылететь из города у мужчины не получилось. В аэропорту Жигалина, находившегося в сопровождении дамы, остановили приставы и увезли в амурское управление ФССП, где вручили постановление о возбуждении производства.

«Он, конечно, не ожидал, что его встретят приставы. Сначала, видимо, не поверил, что его действительно могут задержать, и попытался продолжить процесс регистрации на рейс. Но потом понял, что приставы не намерены позволить ему покинуть город. Сейчас специалисты управления будут выяснять, какое на нем есть имущество, и будут его арестовывать. Банковские счета уже арестованы. Если он будет уклоняться от уплаты долга, то ему грозит уголовное преследование», – сообщила пристав.

Тем не менее Игорь Жигалин после вручения ему постановления может вновь купить билеты и покинуть Благовещенск. Ему запрещено выезжать за границу, но перемещаться по территории страны он имеет право.

Просмотров всего: 3502

#ЖКХ #закон #происшествия

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Комментарии
Показать все (20) Обсудить на форуме
  • zheka_z

    zheka_z
    6 часов назад

    Хорошая новость,у него сантехники 15 тысяч полу чают ,а сам миллионы тырит

  • тортик53

    тортик53
    6 часов назад

    Вор должен сидеть... Ну сами знаете где.

  • vertex

    vertex
    6 часов назад

    А сколько еще таких Остапов с управляйками типа "Рога и Копыта" ...

  • Варфоломей

    Варфоломей
    6 часов назад

    А в Краснодаре скоро настоящая весна,там лучше,чем на Колыме...выбор был правильный,жаль сорвалось...

  • dim28rus

    dim28rus
    6 часов назад

    и корреспонденты как вовремя )) хороший репортаж получился )) все сработали на отлично. кто-то грамотно слил чувака ))

  • Лютцов

    Лютцов
    6 часов назад



    после того, как компания, директором которой являлся Жигалин, обанкротилась, оставшиеся долги в 30 миллионов рублей по постановлению суда перешли на имя Жигалина, как на физическое лицо.



    Стало быть компания отвечает не только своим имуществом и уставным капиталом, но еще и её руководитель, своими деньгами?

    Это норма права такая?



    То есть можно плющить руководителей компании-застройщика даже после банкротства юрлица?

    Или это случай с Жигалиным такой особый?

  • OVOD

    OVOD
    6 часов назад

    Лютцов



    после того, как компания, директором которой являлся Жигалин, обанкротилась, оставшиеся долги в 30 миллионов рублей по постановлению суда перешли на имя Жигалина, как на физическое лицо.


    Стало быть компания отвечает не только своим имуществом и уставным капиталом, но еще и её руководитель, своими деньгами?

    Это норма права такая?

    То есть можно плющить руководителей компании-застройщика даже после банкротства юрлица?

    Или это случай с Жигалиным такой особый?



    Я вот тоже заинтересовался. Должники есть юрлица банкроты. Неужели можно директора привлечь как физическое лицо?

  • OVOD

    OVOD
    5 часов назад

    Я стесняюсь спросить а управляйки Тарана то ли 200 то ли 300 млн АКС должны, там как?

  • Изя Иванов

    Изя Иванов
    4 часа назад

    YES! Добро отзывается

  • Rick1979

    Rick1979
    4 часа назад

    Еще как можно. Определение Арбитражного суда о взыскании убытков с данного бывшего руководителя (Жигалина И.В.) в пользу его обанкротившейся управляйки вступило в законную силу. http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/2ce767ce-35d6-42b0-bf60-d76d1bb4f74d/A04-8992-2014_20161031_Opredelenie.pdf

  • Бодрячок

    Бодрячок
    4 часа назад

    Показушники, уже с камерами ходят. Скоро сериал снимать будут

  • Karasik

    Karasik
    4 часа назад

    Какое огромное количество таких чудаков бежит со всей страны в краснодарский, ставропольский и иже с ними края и области!!! Прямо земля обетованная для проходимцев и жуликов (экс-директоров)!!! Вот там они весело живут и иже с ними!!!

  • Vlad73

    Vlad73
    3 часа назад

    KarasikКакое огромное количество таких чудаков бежит со всей страны в краснодарский, ставропольский и иже с ними края и области!!! Прямо земля обетованная для проходимцев и жуликов (экс-директоров)!!! Вот там они весело живут и иже с ними!!!


    Побывай там и поймешь в чем разница, там однозначно лучше.

  • Karasik

    Karasik
    3 часа назад

    Бывал. Скажу так: Побывай там и поймешь в чем разница, там однозначно лучше. Пока лучше.

  • Vlad73

    Vlad73
    3 часа назад

    KarasikБывал. Скажу так: Побывай там и поймешь в чем разница, там однозначно лучше. Пока лучше.


    Поэтому очень много людей туда едет, я так же не исключение.Через три дня еду.

  • Касандра

    Касандра
    3 часа назад

    с ....а зажравшаяся и эксплуатирует не только сантехников за 15 тыщ

  • OVOD

    OVOD
    3 часа назад

    Rick1979

    Еще как можно. Определение Арбитражного суда о взыскании убытков с данного бывшего руководителя (Жигалина И.В.) в пользу его обанкротившейся управляйки вступило в законную силу. http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/2ce767ce-35d6-42b0-bf60-d76d1bb4f74d/A04-8992-2014_20161031_Opredelenie.pdf



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  • OVOD

    OVOD
    1 час назад

    http://www.amur.info/news/2016/05/26/111527

    А где остальные "посадки"?

  • OVOD

    OVOD
    1 час назад

    Управляющие компании-банкроты

    Наименование

    Сумма требований (в т. р.)

    ООО «Управляющая компания Союз»

    20 946

    ООО «УК Союз»

    37 435

    ООО «Управление жильём»

    106 582

    ООО «Управление жильём Благовещенска»

    36 485

    ООО «Домоуправления-12»

    57 156

    ООО «Домоуправления-Белогорье»

    11 844

    ООО «Домоуправления-13»

    230 703

    ООО «Жилкомфорт-4»

    26 516

    ООО «Коммунальная компания»

    28 929

    ООО «Управление жильём города Благовещенска»

    31 346

    ООО «ГУК 70»

    70 280

    ООО «ГУК 88»

    67 908

    ООО «УК Буреягэстрой-ЖКХ»

    4 109

  • belka717

    belka717
    22 минуты назад

    тортик53

    Вор должен сидеть... Ну сами знаете где.



    К сожалению, не все сидят. Моя должница 10 лет не отдаёт долг, ездит за границу и приставы особых усилий не прикладывают, уже сменилось 6 приставов и сколько ещё надо им времени для поисков - неизвестно, а зарплату получают исправно, работают, в основном, по крупным долгам - долг моей должницы, по сравнению, с Жигалиным, копейки.

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