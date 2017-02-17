Губернатор Приамурья в Минсельхозе обсудил строительство завода по переработке сое

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Господдержку строительства завода по глубокой переработке сои в Приамурье обсудил губернатор Александр Козлов в Министерстве сельского хозяйства РФ. Речь шла о новых условиях возмещения процентной ставки по полученным краткосрочным займам. Существующие требования и ограничения для нового предприятия, средства которого вложены в строительство, создают существенные проблемы.

На встрече в Минсельхозе присутствовал первый заместитель министра Джамбулат Хатуов. Было принято решение о необходимости внесения изменений в документы. Было отмечено, что вопрос будет решаться, особенно, с учетом того, что речь идет о единственном строящемся заводе в России такой направленности, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Нам обещали оказать поддержку. Конечно, это займет несколько месяцев, ведь корректировки необходимо вносить в имеющиеся регламентные документы. Завод на территории Приамурья начал работать, идут промышленные испытания. Однозначно он будет введен в эксплуатацию», – рассказал губернатор Амурской области Александр Козлов.

Как рассказал зампред областного правительства Владислав Бакуменко, отчасти этот вопрос уже решился. В этом году субсидии из федерального бюджета по краткосрочным кредитам будут увеличены в два раза по сравнению с прошлым годом. А по инвестиционным кредитам – в полтора раза.

Также был рассмотрен вопрос, касающийся получения разрешения на торговлю пшеницей и ячменем с КНР. Активная работа в этом направлении велась на протяжении всего года, велись переговоры с китайской стороной. Меры предпринимались как правительством Амурской области, так и Минсельхозом РФ.

Этот вопрос был поднят в августе 2016 года. «Мы обсудили сегодняшнее положение дел. Надеемся, в КНР будет принято положительное решение, и нам разрешат вести торговлю зерновыми», – отметил заместитель председателя правительства Амурской области Владислав Бакуменко.

Кроме того, на встрече обсудили поддержку для комбината «Тепличный». Вопрос решается положительно в части возмещения части прямых затрат при строительстве нового комплекса.

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