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17 февраля 2017, 17:32 16

Губернатор Приамурья в Минсельхозе обсудил строительство завода по переработке сое

Губернатор Приамурья в Минсельхозе обсудил строительство завода по переработке сое
Фото: amurobl.ru

Господдержку строительства завода по глубокой переработке сои в Приамурье обсудил губернатор Александр Козлов в Министерстве сельского хозяйства РФ. Речь шла о новых условиях возмещения процентной ставки по полученным краткосрочным займам. Существующие требования и ограничения для нового предприятия, средства которого вложены в строительство, создают существенные проблемы.

На встрече в Минсельхозе присутствовал первый заместитель министра Джамбулат Хатуов. Было принято решение о необходимости внесения изменений в документы. Было отмечено, что вопрос будет решаться, особенно, с учетом того, что речь идет о единственном строящемся заводе в России такой направленности, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Нам обещали оказать поддержку. Конечно, это займет несколько месяцев, ведь корректировки необходимо вносить в имеющиеся регламентные документы. Завод на территории Приамурья начал работать, идут промышленные испытания. Однозначно он будет введен в эксплуатацию», – рассказал губернатор Амурской области Александр Козлов.

Как рассказал зампред областного правительства Владислав Бакуменко, отчасти этот вопрос уже решился. В этом году субсидии из федерального бюджета по краткосрочным кредитам будут увеличены в два раза по сравнению с прошлым годом. А по инвестиционным кредитам – в полтора раза.

Также был рассмотрен вопрос, касающийся получения разрешения на торговлю пшеницей и ячменем с КНР. Активная работа в этом направлении велась на протяжении всего года, велись переговоры с китайской стороной. Меры предпринимались как правительством Амурской области, так и Минсельхозом РФ.

Этот вопрос был поднят в августе 2016 года. «Мы обсудили сегодняшнее положение дел. Надеемся, в КНР будет принято положительное решение, и нам разрешат вести торговлю зерновыми», – отметил заместитель председателя правительства Амурской области Владислав Бакуменко.

Кроме того, на встрече обсудили поддержку для комбината «Тепличный». Вопрос решается положительно в части возмещения части прямых затрат при строительстве нового комплекса.

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#губернатор #областная власть #производство #российская власть #сельское хозяйство #строительство #экономика

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Комментарии
Показать все (16) Обсудить на форуме
  • Ксаныч

    Ксаныч
    7 часов назад

    Соевый завод - Владислав Бакуменко отметил.А не попали вам на отдых правнуков нянчить.Засиделся в младшей группе детского сада.

  • vladimir135.10.1

    vladimir135.10.1
    7 часов назад

    сое в заголовке...

  • Знаток28

    Знаток28
    7 часов назад

    Правильно делают, пробивают интересы области в Москве, завод будет означать не только рабочие места, но и налоговые отчисления

  • Бандючелло

    Бандючелло
    6 часов назад

    Знаток28

    Правильно делают, пробивают интересы области в Москве, завод будет означать не только рабочие места, но и налоговые отчисления



    Действительно странно...

    Но с другой стороны не все дже коттеджи стомильенные строить надо на видимость деятеьности отвлечся.

    Чмо ботокстное не каждый может представлять.

  • Local

    Local
    6 часов назад



    Губернатор Приамурья в Минсельхозе обсудил строительство завода по переработке сое



    Вот прям сое? стратегической оборонной еницыативы? Блин, ИААИ, вы корректоров своих, или выпускающих новости хотя бы раз в квартал минимум на падежи экзаменуйте.

  • тортик53

    тортик53
    6 часов назад

    Вспомните про спиртзавод в астрахановке и его предпологаемые налоговые отчисления для бюджета областного. И сколько там людей работало. Все производства в области власть нынешняя сгубила. И эта инициатива только карман чей то набьет деньгами бюджетными(вашими/нашими).

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    6 часов назад

    10%, это всяко ниже банковской ставки, правда? ;)

  • Мой Господин

    Мой Господин
    5 часов назад

    ТОРы уже дают свои плоды. Быстро же у нас предприятия плодятся. Будем надеяться, что все так и продолжится

  • Хмык

    Хмык
    5 часов назад

    Мой Господин

    ТОРы уже дают свои плоды. Быстро же у нас предприятия плодятся. Будем надеяться, что все так и продолжится



    Чего дают?



  • крымчанин

    крымчанин
    5 часов назад

    Джамбулат Хатуов !?.Интересно найдет на карте где эта Амурская область

  • Нега

    Нега
    4 часа назад

    Сергей Труш10%, это всяко ниже банковской ставки, правда? ;)


    Откуда цифра? По правительственной прлограмме малыши 5% крупняк 1,5%. Только лимит на область не большой. С учетом, того что на западе посевная начинается раньше нам остался шиш да маленько. И теперь благодаря Губеру почти всё что есть уйдет Сарапкину. И это доканает остальных сельхозников, малышам очень туго придется. Раньше они получали субсидии из бюджета напрямую из мин сельхоза, а теперь до свидос. Новая программа через банки и всё Сарапкину. И чем думает КАА?

  • full

    full
    3 часа назад

    Хмык

    Мой Господин

    ТОРы уже дают свои плоды. Быстро же у нас предприятия плодятся. Будем надеяться, что все так и продолжится



    Чего дают?



    Чуваку денег дали, он думает, что это ТОРы помогли.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    Нега

    Сергей Труш

    10%, это всяко ниже банковской ставки, правда? ;)



    Откуда цифра? По правительственной прлограмме малыши 5% крупняк 1,5%. Только лимит на область не большой. С учетом, того что на западе посевная начинается раньше нам остался шиш да маленько. И теперь благодаря Губеру почти всё что есть уйдет Сарапкину. И это доканает остальных сельхозников, малышам очень туго придется. Раньше они получали субсидии из бюджета напрямую из мин сельхоза, а теперь до свидос. Новая программа через банки и всё Сарапкину. И чем думает КАА?


    Цифра?.. так называют одного шустрого.. Саша 10%. С чем уж это связано, стоит догадываться. Ну а то, как строит свой бизнес Сарапкин ознакамливаюсь. Государство, вместо субсидирования предпринимателей, приобретает их долговые обязательства в виде облигаций, устанавливающие первоочередное имущественное право, в случае банкротства или продажи предприятия. И продукцию приобретать по себестоимости, а именно по плановой (поясной) цене на объём, нравный вложению, чтобы распоряжаться ей, как собственник, присваивая прибыль.

  • буда

    буда
    3 часа назад

    Какие налоги? Предприятия в торе льготное налогообложение освобождены от налогов. А потом в области миллиардеры появляются. Сарапкин и так вроде первое место занимает в списке самых богатых.

  • Нега

    Нега
    2 часа назад

    Сергей Труш
    Нега

    Сергей Труш

    10%, это всяко ниже банковской ставки, правда? ;)



    Откуда цифра? По правительственной прлограмме малыши 5% крупняк 1,5%. Только лимит на область не большой. С учетом, того что на западе посевная начинается раньше нам остался шиш да маленько. И теперь благодаря Губеру почти всё что есть уйдет Сарапкину. И это доканает остальных сельхозников, малышам очень туго придется. Раньше они получали субсидии из бюджета напрямую из мин сельхоза, а теперь до свидос. Новая программа через банки и всё Сарапкину. И чем думает КАА?


    Цифра?.. так называют одного шустрого.. Саша 10%. С чем уж это связано, стоит догадываться. Ну а то, как строит свой бизнес Сарапкин ознакамливаюсь. Государство, вместо субсидирования предпринимателей, приобретает их долговые обязательства в виде облигаций, устанавливающие первоочередное имущественное право, в случае банкротства или продажи предприятия. И продукцию приобретать по себестоимости, а именно по плановой (поясной) цене на объём, нравный вложению, чтобы распоряжаться ей, как собственник, присваивая прибыль.


    Был жешь Сашка20%)))

  • Баловник

    Баловник
    29 минут назад

    Был Саня пополам.

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