В Китае умерла 25-летняя панда Коби, названная в честь талисмана Олимпиады в Барселоне

Фото: ziv.ru

Администрация зоопарка в китайском городе Чэнду сообщила о смерти 25-летнего самца панды по кличке Коби, названного в честь талисмана Олимпиады 1992 года. Бамбуковый медведь был известен тем, что появился на свет 26 июля 1992 года – в день открытия летних Олимпийских игр в Барселоне, передаёт ИА Regnum со ссылкой на агентство «Синьхуа».

По словам дирекции учреждения, Коби впал в кому в конце января этого года и, несмотря на усилия ветеринаров, скончался 2 февраля. Болезнь животного осталась для сотрудников зоопарка полной загадкой. Никаких признаков болезни у Коби не замечали. Единственное, что вызывало тревогу у сотрудников зоопарка, это отсутствие аппетита у медведя.

Пока в качестве основной причины смерти животного называют его преклонный возраст – в переводе на возраст человека панде исполнилось 75 лет.

Коби был очень популярен во всем мире. Специально посмотреть на него приезжали туристы со всего Китая и со всех уголков земного шара. Имя для питомца придумал сам глава Международного олимпийского комитета Хуан Антонио Самаранч.

Коби – официальный талисман Летних олимпийских игр в Барселоне в 1992 году. Символ представляет собой каталонскую овчарку, стилизованную в стиле кубизма. Его имя происходит от Барселонского Олимпийского Организационного Комитета.

В январе 2017 года в Китае скончались ещё два бамбуковых медведя. Большая панда по кличке Го-Го и её 175-дневный детёныш Хуашэн умерли в парке дикой природы Шанхая от панкреатита и проблем с кишечником.

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