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17 февраля 2017, 17:27 14

Беженец из Благовещенска: я не вор-дезертир

Беженец из Благовещенска: я не вор-дезертир
Фото: rupoezd.ru

Денис Щеблыкин, который вместе с женой приехал из Украины в Амурскую область, но уехал и отсюда, дал комментарий ИА «Амур.инфо». Денис подтвердил, что семья едет на поезде на запад страны. Но отметил – они обязательно вернутся в Приамурье по ряду причин. Как сообщало информагентство, клич о поиске семьи кинули волонтёры.

«Куда мы конкретно едем, сообщать не буду, так как мало ли что, боимся. У родственников оставим ребёнка. Правда, я немножко там поработаю, где-то месяцок, затем с супругой возвращаемся назад. Да, я должен людям деньги. Я всё отдам, есть даже бумаги, что я у людей брал деньги. Ну, так получилось, что так быстро уехали, но я всё отдам, без всякого, я это обещаю. Мы занимали. Но я не алкоголик, я занимал для ребёнка. Я не отрицаю, всё отдам. Суммы сейчас преувеличивают. Крупные суммы – сами подумайте – кто бы мне просто так дал», – рассказал Денис Щеблыкин. Он сообщил, что им помогли быстро купить билеты на поезд хорошие знакомые, поэтому они так быстро «сорвались».

На просьбу прояснить информацию, которую дают украинские СМИ, о том, что его называют вором-дезертиром, Денис ответил: «Если бы там что-то было, на меня было бы заведено уголовное дело. Уже давно бы что-то было, запросы были бы для меня по России. Это знаете, что они (украинские СМИ – Прим. ред.) сделали – я же дал интервью против Украины. А они сделали "встречное". Это же Правый сектор там, понимаете, делают, что хотят».

Денис Щеблыкин выразил слова благодарности благовещенскому волонтёру Ольге Худолеевой. «Она нам так помогала! Хочу сказать большое спасибо – и с ребёнком помогала, и с вещами». И в целом Денис сказал большое спасибо тем, кто ему помогал: «Та группа помощи, которая со мной работала, эти люди реально помогают. Я месяц сидел без работы. Месяц работал, но мне не заплатили. А люди мне помогали. И жена моя была волонтёром, кстати».

Мужчина прокомментировал и ранее поступившую информацию о том, что якобы у его 6-месячного сына, родившегося уже в Приамурье, нет свидетельства о рождении. «У ребёнка есть документы – как он без них сядет в поезд? Там же идут ревизии, проверки, сверки по документам. Ещё скажу, что у нас разрешение на временное проживание есть. Мы участники государственной программы по переселению, следующий этап – мы получаем гражданство. Тут такой нюанс – получать его мы будем только в Амурской области. То есть мы, конечно, вернёмся. Вернём деньги людям, которые нам помогали в трудные минуты».

Благовещенские волонтёры говорили, что, зайдя в квартиру, которую резко оставили Щеблыкины, они подумали, что те не взяли с собой вещи и даже не допили кофе.

«У меня с собой 4 сумки наших вещей. Всё, что нужно, взяли. Кофе в кружках остался – так мы пили, когда такси ждали. А квартиру мы оплатили. Мы уехали отсюда, получается, 12 числа, до 7-го оплатили, несколько дней осталось не оплачено. Волонтёрам, кто нам помогал, мы сообщили, но позже, уже когда поехали», – поделился Денис.

Как сообщало Амур.инфо, накануне в амурском управлении МВД сообщили, что правоохранительные органы также связались с семьёй. Их нашли в одном из сибирских городов.

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#жизнь #происшествия

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Комментарии
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  • agbor

    agbor
    7 часов назад

    Странные ребята! Думаю если бы было реальное желание жить и работать нормально, жили бы и работали, тем более для этого у них все есть: документы, жильё.

  • олег1975

    олег1975
    7 часов назад

    Заголовок звучит как угроза. Ал би бэк! (и музыка из терминатора)

  • олег1975

    олег1975
    7 часов назад

    После моего коммента заголовок ИЗМЕНИЛИ!

  • Local

    Local
    6 часов назад



    Беженец из Благовещенска: я не вор-дезертир

    Денис Щеблыкин, который вместе с женой приехал из Украины в Амурскую область, но уехал и отсюда <...>



    Я таки дико извиняюсь. Откуда и куда оно беженец?

  • vadis

    vadis
    6 часов назад

    Неужели у нас так плохо, чтобы ехать куда-то? Или я балбес?

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    6 часов назад

    ну русским же по белому писано -"участник программы переселения" !!! ну ?

    Получит пруфы - тада ждите расчёта ( "в очередь , сукины дети " ))))))

  • молокан

    молокан
    5 часов назад

    Нашелся ? Живой? И слава богу. Что склонять то его? Вы ж хотели чтоб ему было лучше? Ну так ему -лучше.

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    4 часа назад

    Теперь понятно.

    Это не первый случай, когда приезжают за счёт государства по программе (иначе не получат гражданства) и думают про себя – ладно, главное чтобы гражданство получить, пусть везут хоть в Магадан! А затем, думают, потихонечку смоемся с этой области и на Запад, поближе к цивилизации, так как жить легче на Западе.

  • Альби

    Альби
    4 часа назад

    Сделай добро и бросай его в воду (с)

    Оставьте в покое этих людей

  • Хмык

    Хмык
    4 часа назад

    А в воду кого бросать?

  • Альби

    Альби
    4 часа назад

    Добро, Хмык

    Или ты тоже из тех, кто кричит: Мы же помогли, а они не отблагодарили!

    Помогающим и так плюсик в карму. Что вы еще хотите?

  • Бодрячок

    Бодрячок
    4 часа назад

    Ворам тут не место. Все на Сахалин перебираются там щяс вор-центр

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Из Благи уже беженцы появились! О_О

  • бичегорец

    бичегорец
    1 час назад

    Зачем мне Донбас,зачем мне под пули лезть,лучше я в росию,там пережду! А там за мою жо..у пусть Моторолла и Гиви корчаться,нам и здесь не х... А там посмотрим чья возьмет и определимся.Мы хохлы такие!!!

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