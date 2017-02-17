Беженец из Благовещенска: я не вор-дезертир

Фото: rupoezd.ru

Денис Щеблыкин, который вместе с женой приехал из Украины в Амурскую область, но уехал и отсюда, дал комментарий ИА «Амур.инфо». Денис подтвердил, что семья едет на поезде на запад страны. Но отметил – они обязательно вернутся в Приамурье по ряду причин. Как сообщало информагентство, клич о поиске семьи кинули волонтёры.

«Куда мы конкретно едем, сообщать не буду, так как мало ли что, боимся. У родственников оставим ребёнка. Правда, я немножко там поработаю, где-то месяцок, затем с супругой возвращаемся назад. Да, я должен людям деньги. Я всё отдам, есть даже бумаги, что я у людей брал деньги. Ну, так получилось, что так быстро уехали, но я всё отдам, без всякого, я это обещаю. Мы занимали. Но я не алкоголик, я занимал для ребёнка. Я не отрицаю, всё отдам. Суммы сейчас преувеличивают. Крупные суммы – сами подумайте – кто бы мне просто так дал», – рассказал Денис Щеблыкин. Он сообщил, что им помогли быстро купить билеты на поезд хорошие знакомые, поэтому они так быстро «сорвались».

На просьбу прояснить информацию, которую дают украинские СМИ, о том, что его называют вором-дезертиром, Денис ответил: «Если бы там что-то было, на меня было бы заведено уголовное дело. Уже давно бы что-то было, запросы были бы для меня по России. Это знаете, что они (украинские СМИ – Прим. ред.) сделали – я же дал интервью против Украины. А они сделали "встречное". Это же Правый сектор там, понимаете, делают, что хотят».

Денис Щеблыкин выразил слова благодарности благовещенскому волонтёру Ольге Худолеевой. «Она нам так помогала! Хочу сказать большое спасибо – и с ребёнком помогала, и с вещами». И в целом Денис сказал большое спасибо тем, кто ему помогал: «Та группа помощи, которая со мной работала, эти люди реально помогают. Я месяц сидел без работы. Месяц работал, но мне не заплатили. А люди мне помогали. И жена моя была волонтёром, кстати».

Мужчина прокомментировал и ранее поступившую информацию о том, что якобы у его 6-месячного сына, родившегося уже в Приамурье, нет свидетельства о рождении. «У ребёнка есть документы – как он без них сядет в поезд? Там же идут ревизии, проверки, сверки по документам. Ещё скажу, что у нас разрешение на временное проживание есть. Мы участники государственной программы по переселению, следующий этап – мы получаем гражданство. Тут такой нюанс – получать его мы будем только в Амурской области. То есть мы, конечно, вернёмся. Вернём деньги людям, которые нам помогали в трудные минуты».

Благовещенские волонтёры говорили, что, зайдя в квартиру, которую резко оставили Щеблыкины, они подумали, что те не взяли с собой вещи и даже не допили кофе.

«У меня с собой 4 сумки наших вещей. Всё, что нужно, взяли. Кофе в кружках остался – так мы пили, когда такси ждали. А квартиру мы оплатили. Мы уехали отсюда, получается, 12 числа, до 7-го оплатили, несколько дней осталось не оплачено. Волонтёрам, кто нам помогал, мы сообщили, но позже, уже когда поехали», – поделился Денис.

Как сообщало Амур.инфо, накануне в амурском управлении МВД сообщили, что правоохранительные органы также связались с семьёй. Их нашли в одном из сибирских городов.

Просмотров всего: 2310

#жизнь #происшествия

распечатать