Фото с амурскими эвенками стало визитной карточкой научного симпозиума на Канарах

Амурские эвенки оказались в центре внимания международного симпозиума «Этноархеология огня», прошедшего 9-12 февраля на Канарских островах, на острове Тенерифе. Практикуемым ими способам использования огня был посвящен пленарный доклад, подготовленный преподавателем АмГУ Евгенией Завадской совместно с французскими антропологами Ореад Анри и Сильви Бейри.

Ученые сравнили результаты исследований, проведенных в 2006-2016 годах среди амурских эвенков, с аналогичными данными по забайкальским эвенкам, канадским индейцам атабаскам, также народам северо-востока России – чукчам, корякам.

Особенное внимание участников научного съезда привлекли фотографии, сделанные на эвенкийских стойбищах близ села Ивановское Селемджинского района. Одна из них, изображающая эвенкийку Раису Никифорову, разводящую специальный костер для копчения шкур, стала визитной карточкой симпозиума.

В научном мероприятии также приняли участие ученые из Кембриджского, Йельского, Вашингтонского, Техасского университетов и Кильского университета имени Альбрехта в Германии. Материалы симпозиума будут опубликованы в специальном выпуске британского журнала Ethnoarchaeology.

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