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17 февраля 2017, 16:31 10

В Благовещенске микроавтобус влетел в легковушку на повороте

В Благовещенске микроавтобус влетел в легковушку на повороте
Фото: ИА "Сканер"

В районе дома № 58 на улице Амурской столкнулись две иномарки. Toyota Hiace въехала в Toyota Verossa, за рулём которой была девушка. Обе машины двигались в сторону улицы Чайковского. По предварительной информации, когда «веросса» собралась повернуть направо во двор, в неё влетел «хайс».

От удара «веросса» отлетела в дерево, сообщил корреспондент ИА «Сканер».

Водитель второй иномарки не пострадал. У девушки-водителя, по предварительной информации, лёгкие травмы.

Просмотров всего: 1651

#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • володька

    володька
    8 часов назад

    а зачем передний номер вероссы газеткой закрыли, если задний валяется и все видно)))))))

  • павел нешин

    павел нешин
    7 часов назад

    а зачем передний номер вероссы газеткой закрыли, если задний валяется и все видно)))))))

    видать разные.

  • Бивис

    Бивис
    7 часов назад

    зачем их закрывать вообще

  • sprawedliwost

    sprawedliwost
    6 часов назад

    Слабому полу нельзя доверять авто

  • тортик53

    тортик53
    6 часов назад

    А зачем они по нечищеныи улицам катаются? Надо в райне белого дома по Ленина ездить. Там всегда чищено, не сколько и куча едениц техники снегоуборной катается....

  • CherrySweet

    CherrySweet
    3 часа назад

    я не понимаю.. она с левой полосы пыталась направо повернуть? или он ее справа решил обогнать?

  • ё

    ё
    2 часа назад

    Бивис

    зачем их закрывать вообще



    Что бы продавая всем рассказывать -НЕ битая, не крашенная....

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    CherrySweet

    я не понимаю.. она с левой полосы пыталась направо повернуть? или он ее справа решил обогнать?



    С чего такие странные умозаключения???

  • Микляй

    Микляй
    2 часа назад

    CherrySweet

    я не понимаю.. она с левой полосы пыталась направо повернуть? или он ее справа решил обогнать?



    Там в правой полосе перед въездом во двор был припаркован Лэнд Крузер, т.е. свернуть во двор уж прям из правой полосы не получилось бы. Хайс прощелкал просто, дистанция, скорость, снежный накат.

  • бичегорец

    бичегорец
    1 час назад

    Полюбас Хайс виновен,намера не те. На Верросе хоть обезьяна за штурвалом,но номера и ГИБДД на защите.

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