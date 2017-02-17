В Благовещенске микроавтобус влетел в легковушку на повороте

Фото: ИА "Сканер"

В районе дома № 58 на улице Амурской столкнулись две иномарки. Toyota Hiace въехала в Toyota Verossa, за рулём которой была девушка. Обе машины двигались в сторону улицы Чайковского. По предварительной информации, когда «веросса» собралась повернуть направо во двор, в неё влетел «хайс».

От удара «веросса» отлетела в дерево, сообщил корреспондент ИА «Сканер».

Водитель второй иномарки не пострадал. У девушки-водителя, по предварительной информации, лёгкие травмы.

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#происшествия #транспорт

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