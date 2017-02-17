В Таиланде автомобиль сбил насмерть пожилую россиянку

Фото: life.ru

74-летняя гражданка России погибла в Таиланде в дорожно-транспортном происшествии. Несчастье произошло в среду, 15 февраля, когда женщина переходила автотрассу неподалёку от курортного города Паттайя, передаёт РИА Новости.

Как уточнил заведующий консульским отделом посольства России в Бангкоке Владимир Соснов, трагедия случилась в районе посёлка Саттахип.

«Мы получили сообщение полиции о гибели пожилой россиянки, которую насмерть сбила машина на трассе Сукхумвит в районе посёлка Саттахип», – сообщил дипломат.

По данным местных правоохранителей, россиянка переходила трассу около полуночи. За рулём сбившей её машины находилась 39-летняя гражданка Таиланда, которая потеряла сознание сразу после столкновения. Прибывшие на место происшествия через несколько минут полицейские привели женщину в чувство, и она рассказала, что не заметила переходившую трассу россиянку, поскольку на улице было темно, участок трассы, на котором случилась трагедия, был плохо освещён.

Как сообщало Амур.инфо, в конце декабря на юге Таиланда в ДТП с микроавтобусом погибли три иностранных туриста, в том числе двое россиян. Автомобиль на большой скорости врезался в жилой дом у обочины трассы.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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