Создание больницы для Благовещенского района оказалось под вопросом

Областное министерство здравоохранения прорабатывает вопрос экономической самостоятельности отдельной больницы для жителей Благовещенского района. Необходимо просчитать, хватит ли финансирования на содержание отдельной больницы при населении района в 27 тысяч человек. Пока никаких планов по реорганизации у областного минздрава нет.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», ранее в региональном минздраве было подготовлено распоряжение о реорганизации Амурской областной клинической больницы, в результате которой у жителей Благовещенского района должно появиться свое лечебное учреждение.

Этот вопрос с пятницу, 17 февраля, подняли на совещании при заместителе председателя правительства Амурской области Ольги Лысенко. Специалистам предстоит просчитать, хватит ли финансирования по ОМС на содержание отдельной больницы при том, что население Благовещенского района насчитывает около 27 тысяч человек. Сейчас они получают медицинские услуги в структурных подразделениях Амурской областной клинической больницы.

Вопрос о том, что АОКБ может подвергнуться структурным изменениям, пока только на стадии обсуждения, сообщает пресс-служба областного правительства.

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#здоровье #областная власть

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