Студенты ДальГАУ придумали, как озеленить Благовещенск

Облагородить и по-новому озеленить Благовещенск предлагают студенты ДальГАУ. Они создали выпускные проекты по благоустройству города. По их замыслу, нужно видоизменить парк Дружбы, сквер Мира и другие общественные места на территории Благовещенска. Правда, пока городские власти не высказали желание реализовать студенческие проекты.

Юлия Руденко вызвалась разбить клумбы в форме звезды в сквере Мира. Облагородить эту территорию девушка хотела давно. Планы воплотила в своём выпускном проекте, продумав всё до мельчайших деталей – от дизайна и цветовой гаммы клумб до растений для посадки.

«В основу моих цветников заложены символы военной тематики, такие как флаг, звезда и орден Победы, являющийся самой редкой наградой», – рассказала студентка ДальГАУ Юлия Руденко.

Все эти символы студентка предлагает высадить бегониями, петуниями, вербеной гибридной и другими цветами, сочетающимися друг с другом. Это немаловажно при разработке ландшафтного дизайна. Тонкости учла и одногруппница Юлии Виктория Ковалёва. Она предлагает немного видоизменить территорию парка Дружбы.

«Там будет высажена уссурийская груша и поставлена свадебная арка. Я считаю парк достойным местом для проведения свадебных церемоний, так как они набирают популярность, и было такое решение сделать в китайском стиле», – поделилась Виктория Ковалёва.

Часть парка Дружбы Виктория оформила бы в розовом цвете. Участок можно засадить кустарниками в соответствующей цветовой гамме, например, сиренью. А рядом с предполагаемой аркой посадить груши и яблони. Ведь плодовые деревья издавна считаются символом любви и плодородия. Но это лишь малая часть замысла.

«Эта территория, предусмотренная для проекта, ничем не занята, а просто выложена тротуарной плиткой. Поэтому было такое решение – облагородить эту территорию. Она будет включать в себя несколько функций: тихий отдых, познавательная территория для детей», – отметила студентка ДальГАУ Виктория Ковалёва.

Подобных проектов благоустройства города восемь. Их авторы – первые студенты аграрного вуза по специальности «Садоводство и ландшафтный дизайн». Они предложили озеленить территорию «Золотой мили», благоустроить малый сад в селе Чигири, облагородить территорию возле одного из общежитий ДальГАУ и видоизменить комплекс «Дом солнца» в парке Дружбы.

Проекты ребята разрабатывали в течение четырёх лет обучения. Процесс оказался достаточно трудоёмким – студенты изучали ассортимент амурских растений и замеряли выбранные для проекта территории.

«Вначале идет анализ территории, в дальнейшем делаются эскизы, наброски. Затем им нужно защитить концепцию перед преподавателями, и уже тогда они приступают к проектному решению», – рассказала заведующая кафедрой садоводства, селекции и защиты растений ДальГАУ Анна Козлова.

Разработка такого проекта на заказ может стоить от 6 тысяч рублей за сотку. А уже готовые разработки выпускников вполне реально воплотить в жизнь.

«Наш студент проектирует с особенностями ландшафта нашего региона. Не выдумывает просто красивую картинку, не проектирует несбыточные мечты. То есть всё реально осуществить на конкретной территории. При этом всегда можно что-то преобразовать по желанию заказчика», – сказала декан факультета агрономии и экологии ДальГАУ Ольга Селихова.

У некоторых проектов сразу появляются заказчики, например, предстоит разработать ландшафтный дизайн парка отдыха в Тамбовском районе, рассказывают в вузе. Возможно, уже готовым проектам найдётся применение и в Благовещенске.

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